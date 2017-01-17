“Aile İçi İletişim” irdelendi

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 2016-2017 Akademik Yılı; “Çocuk ve Sevgi” teması ile ortaya koyduğu “Rüzgar Gülü” projesi kapsamında, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak,“Aile içi İletişim” konusu ailelere anlatıldı.

Deliceırmak, aile içi iletişimin temel taşlarını ailere anlatarak, çocuklar ile nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlattı. Deliceırmak sunumunda, ““İnsanlar konuşa konuş anlaşırlar” atasözümüz kişiler arası iletişimin önemini vurgular. İletişim, karşımızdaki kişilerle çok yönlü bir mesaj alışverişidir. Bu mesajlar sözlü olabileceği gibi, sözel olmayan biçimlerde de karşımızdakilere iletilebilir. Mesajlarımızı karşımızdakilere iletirken mimiklerimiz, jestlerimiz, diğer bir deyişle, vücut dilimiz, iletişimimizin çok önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Araştırmalar verilmek istenen mesajın % 65’inin sözel olmayan yollarla( beden dili, mimikler vb.), % 35’inin ise sözel biçimde iletildiğini göstermektedir” dedi. Deliceırmak ayrıca, etkili iletişim için en önemli yapı taşlarının; saygı duymak, doğal davranabilmek, empati kurmak ve etkin dinlemek olduğunu belirterek, iletişmin yalnızca konuşmak olmadığını, aynı zamanda, neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini bilmek, olayları basite indirgeyerek sunabilmek olduğunu söyledi. Bunun yanında, akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen mesajı anlayıp anlamadığını kontrol edebilmenin de önemine değinen Deliceırmak, ailelerin çocukları ile iletşim kurarken ve onlara karşı tutum ve davranışlarının ne yönde olması gerektiğini aktardı.

Deliceırmak ayrıca, Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu iletişimin temel ilkelerini ve aile içinde ki olumlu iletişimi örnekler ile anlatarak, mutlu anne babaların, mutlu çocuklar yetiştirebilceğini dile getirdi.