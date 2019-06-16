"Aile bağı bilinmeden yapılan görevlendirme”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, akraba istihdamıyla ilgili YENİDÜZEN gazetesinde çıkan ve Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan'ın iddialarının yer aldığı “Bu istihdam etik değil” haberinin ardından sosyal medyada açıklama yaptı.

Söz konusu istihdamın, “tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme” olduğunu iddia eden Atakan, benzeri uygulamaların tüm bakanlıklara bağlı dairelerde yapıldığını savundu.

Atakan açıklamasının devamında şunlar iddia etti; “Bu durumu aslında kamuoyunun da bildiği başka neden ve gelişmelerden ötürü siyasi malzeme yapmaya çalışan kişiler için bunun yeterli olmayacağı dile getirmek isterim”

Atakan’ın ifadeleri şu şekilde:

“Telekomünikasyon Dairesi'nde duyulan teknik personel ihtiyacını karşılamak için zaman zaman yapılan tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme "aile yakının istihdamı" şeklinde kamuoyuna yansımış ve siyasi malzeme yapılmaktadır. Sadece bahse konu dairede değil diğer dairelerin işleyişlerinde de yoğunluk ve ihtiyaca göre gerekli dönemde hizmet vermek üzere geçici teknik eleman desteği alındığı bilinmektedir.

Göreve geldiğim günden itibaren hiç bir zaman gerek geçici işçi, gerekse dairelerin altyapılarında çalışacak dönemlik geçici teknik işçilerin alımında kişisel, ailesel ve/veya partisel çıkarlar çerçevesinde bir tercih veya müdahale talebim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bu dönemdeki tek hassasiyetim ve dahlim geçen hükümet döneminde alınan bir karar ile eski CAS çalışanlarının geçici işçi statüsünde istihdamları konusunda işin vasfına ve kişilerin ikametlerine göre yapılan istihdamlar konusunda olmuş, bunlar da eski CAS çalışanları sözcüleri ile birlikte vasıflara ve ihtiyaca göre birlikte belirlenmiştir. Bakanlığımıza bağlı dairelerin yetki alanlarına müdahale etmek bir kenara daha fazla sorumluluk ve yetki ile hareket etmeleri prensibine özen göstermişimdir. İlgili şahıs tamamen bu çerçevede ihtiyaç duyulan teknik hizmete uygun vasıf taşıdığı gerçeği ile ihtiyaç süresince hizmetlerinden yararlanılmak üzere Lefkoşa bölgesi arıza ve bakım biriminde görevlendirilmiş ve fiilen hizmet vermiştir. Herhangi bir çıkar gözetilmeden, bir makam, mevki tahsisi olmadan, işçi olarak ve tamamen hizmet ve ihtiyaç odaklı yaklaşım çerçevesinde yapılan bu hizmet alımı "aileye torpil" olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir.

Kamuoyunda bu şekilde tartışılmak benden kaynaklı olmayan bir adımla dahi olsa beni üzmüştür. Şahsımı biraz tanıyanlar dahi ne benim ne de herhangi bir yakınımın kamu kaynağından beslenmeye, hatta bunu düşünce safhasına dahi getirmeye ihtiyacımız olmadığını ve buna tevessül etmeyeceğimizi çok iyi bilir. Herhangi bir yakınımın iş ihtiyacını karşılamak için herhangi bir kamu kaynağını devreye alma gerekliliği taşımayacak imkanlara sahip olmakla beraber geride bıraktığım görev sürem boyunca bu konuda en ufak bir soru işaretine taraf olmamak adına gösterdiğim özen bilinmektedir. Gücüm bu konuda beni tanıyanlar ve karakterimi bilenlerdir.

Bu durumu aslında kamuoyunun da bildiği başka neden ve gelişmelerden ötürü siyasi malzeme yapmaya çalışan kişiler için bunun yeterli olmayacağı dile getirmek isterim. Dürüst, adaletli, hakkaniyetli ve verimli bir kamu ve ülke düzeni için çalışmaya devam edeceğiz. Süreci doğru anlayan ve doğru algılayan, doğru tartışılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim.”