Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dördü tutuklu 20 sanığın ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek’ten yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar verildi.

Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.15 sıralarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nden salıverildi. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu’yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Şık, “Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum, öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak. Bunu yapmazsak saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğiz. Bugün sevineceğimiz bir gün değil. Ben 6 yıl önce yine bir Mart ayında buradan çıkmıştım” dedi.

Murat Sabuncu’da tutukluluğunun devamına karar verilen Akın Atalay’a değinerek, “Bugün onun doğum günü. Onun doğum gününü de kutluyorum. Umut ediyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Cumhuriyet her zaman olduğu gibi bağımsız gazetecilik yapmaya devam edecek” diye konuştu.

Şık sözlerini şöyle noktaladı: “Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikata inanan herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek. İşte biz o gün sevineceğiz.”

Şık sözlerini şöyle noktaladı: “Bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikata inanan herkes bilsin ki bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek. İşte biz o gün sevineceğiz.”

“Biz dışarı çıktık diye Türkiye’nin problemleri düzelmedi” diye konuşan Sabuncu, “Bizim gazete olarak gazeteciler olarak görevimiz, bu hak mücadelesinde haberciler olarak, daha evvel yaptığımız gibi korkusuzca bu işi yapmaya devam etmek. Cumhuriyet gazetesi olarak bunu yaptık bugüne kadar. Herkes şunu unutmasın, biz dışarıdaysak dayanışma sayesinde dışarıdayız” ifadelerini kullandı.

Sabuncu ve Şık daha sonra araçlara binerek oradan ayrıldı.

Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı cuma günkü altıncı duruşmada tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmiş, İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi ise oy çokluğu ile Murat Sabuncu ve Ahmet Şık’ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Cumhuriyet gazetesi de mahkeme başkanının tutukluluğa devam kararı verdiği Akın Atalay’a hitaben, “Gemiyi en son kaptanlar terk eder” dediğini bildirdi.