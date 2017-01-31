Ah şu inatçı ve huysuz kilolar

Dilara Topcan

Vücut diyet sürecine alıştığı zaman diyetten alınan verim (kilo kaybı) de ne yazık ki büyük ölçüde azalabiliyor. Bu durum da ne yazık ki bireyi son derece mutsuz ederek bireyin diyetten tamamıyla kopmasına bile neden olabiliyor. Halbuki vücudun diyete ve kilo kaybına karşı gösterdiği bu tepkinin geçici olduğunun ve bazı uygulamalarla bu direncin kırılabileceğinin bilinmesi gerekiyor.

Evet bazen diyet yapmayı sürdürsek de bir türlü kilo kaybedemiyoruz. Diyete harfiyen uymamıza rağmen istediğimiz sonuca bir türlü varamadığımızdan ötürü ciddi bir umutsuzluğa kapıldığımız da oluyor. Tabii ki bu durumun birçok nedeni olabileceği gibi ilk etapta kişinin bu noktada sabırlı olması ve diyetisyeninin tavsiyelerine de uymaya devam etmesi gerekiyor. Diyetin etki gösterememe sebebi vücutta son zamanlarda baş gösteren herhangi bir sağlık problemi ya da genetik faktörle de ilgili olabileceği gibi daha birçok nedene bağlı da olabilir. Kısacası bu noktada da birçok faktör söz konusu olabileceğinden bu sorunu sağlıklı bir biçimde çözebilmek adına daha detaylı ve objektif bir şekilde düşünebilmek ve tabii ki sabrı da elden bırakmamak gerek.

UFACIK GİBİ GÖRÜNEN BÜYÜK KAÇAMAKLAR

Kilo kaybı durmuşsa ilk önce bireyin diyeti hakkıyla uygulayıp uygulamadığı sorgulanmalıdır. Nedeni ise genellikle birçok bireyin diyete harfiyen uyduğunu sanarak yaptıkları ‘minik’ kaçamakları hesaba katmamalarından ileri gelir. Aslında bu kaçamaklar çoğu zaman onlar için küçük bizler içinse diyeti bloke edebilecek nitelikte olabilir. Örneğin azacık ucundan kaçamak olarak tüketilen çikolata ortalama olarak 100 kalori değerindeyse bu kaçamak minik olmaktan çıkacaktır… Bu nedenle kilo kaybınız durmuşsa beslenme düzeninizi ‘objektif’ olarak gözden geçirmek yapmanız gereken ilk şeydir.

VÜCUT DİYETE NEDEN DİRENÇ GÖSTERİR?

Vücudun diyete karşı direnç gösterme nedenleri türlü faktörlere bağlı olabilir. Bunların en başında gelen nedenlerden bir tanesi de aynı formdaki diyeti uzun bir müddettir uyguluyor oluşunuzda gizli olabilir. Vücut artık diyette yazıldığı gibi beslenmeye o kadar bir alışmıştır ki bir nevi diyeti kabullenişe geçmiştir. Bu noktada da diyet alışkanlığı oluşturarak sunulanla yetinmeye başlayıp ekstra yağ deposunu yakmayı da durdurabilmektedir. Sonuçta da diyet artık etki etmemekte ve başarısız olmaktadır. İşte bu nedenle vücudu aynı tip diyete alıştırmak diyet sürecinde yapılabilecek en büyük yanlışlardan bir tanesidir.

Buna ek olarak vücutta gelişen herhangi bir sağlık problemi de diyet direncinin işaretçisi olabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla diyet sürecinde de genel sağlık kontrolleri hekim tarafından mutlaka yinelenmelidir. Örneğin bu süreçte gelişebilecek olan herhangi bir tiroid sorunu diyetten beklenen verimin düşmesine neden olabilen faktörler arasında yer almaktadır.

İDEAL KİLONUZA YAKLAŞTIKÇA DA DİRENÇ ARTAR

Bunların yanısıra vücut olması gereken vücut ağırlığına yaklaştıkça da kilo kaybını durdurmak adına kendini kilitleyebilir. Esasında bunu elinde varolan kaynakları asgariye düşürmemek ve bireyi korumak adına gerçekleştirir. Bu noktada da yine işin uzmanlarının bilgisi ışığında diyet ve egzersiz programında gerçekleştirilebilecek değişimlerle kilo kaybı direncini kırmak mümkündür.

VÜCUDU DİYETLE ŞAŞIRTMALI

Vücut varolan diyete alışmış olabilir ve bu nedenle ‘şaşırtılmaya’ ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu noktada diyet içeriğinin ve beslenme tarzının bir nebze de olsa farklılaştırılması gerekmektedir. Örneğin yine sağlıklı ama bireyin rutini dışında bir ara öğün alternatifi ya da beslenme programında çok sık yer almayan herhangi bir besin içeriğiyle bu uygulama gerçekleştirilebilir. Ayrıca birey uzun zamandır yüksek kalorili gıdalardan uzak duruyorsa belli bir sınır dahilinde bazı yüksek kalorili yiyecekleri de bu süreçte belirli öğünlerine dahil edebilir. Tabii bu noktada da mutlaka diyetisyen kontrolünde bir yol izlenmelidir.

1-2 GÜN SERBEST BESLENİN

Diyeti şaşırtmak adına birkaç günlüğüne vücudu diyetten uzak tutmak da fayda sağlayacaktır. Bireyin bu birkaç gün boyunca kendi dilediği şekilde beslenmesine hak tanınmalı ve bu süreçte bireyin zihnen de rahatlaması sağlanmalıdır.

SPOR YAPILMALI YA DA YAPILAN SPOR FARKLILAŞTIRILMALI

Tüm bunların yanısıra vücut artık yağ yakımını yavaşlatmaya başlamışsa yapılabilecek en iyi çözüm önerilerinden bir tanesi de tabii ki spora başlamaktır. Eğer spor yapılmasına rağmen hal böyleyse de ya yapılan spor süresi ve sıklığı artırılmalı ya da halihazırda uygulanan spor yerine daha farklı kas gruplarını çalıştıran bir egzersiz programı devreye sokulmalıdır. Bu konuda sizlere en doğru bilgiyi spor eğitmeniniz sunacaktır.

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir hafta olsun. Sevgiyle kalın…