‘Ağır Ceza’da 196 dosya 152 tutuklu

Devrim DEMİR

Lefkoşa, Girne ve Mağusa Ağır Ceza Mahkemeleri 17 Eylül tarihinde yeni adli yıl oturumlarına başladı, 3 mahkeme bu sezon toplam 196 dosya görüşecek, 152 kişi tutuklu yargılanacak.

Suç çeşitliliğindeki artışın yanı sıra ‘uyuşturucu’ suçundan sonra şiddet ve tecavüz suçlarındaki artış dikkat çekti.

2019-2020 Adli Yılı’nda Mağusa’da 37, Girne’de 66 Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise 93 dosya görüşülecek.

Uyuşturucu suçları mahkemelerin gündemini meşgul ederken, cinayet davaları da üç ilçede gündem oluşturacak. İstatistik bilgilerde, Girne’deki suç çeşitliliği dikkati çekti. Özellikle ‘ev açma’ ve ‘Cinsel taciz’ suçları dikkat çekti.

Dikkat çekici suçlar

Üç ilçede oturum yapacak olan ağır cezalarda bu yıl en dikkat çekici suçların başında yine uyuşturucu yer aldı. Uyuşturucu suçlarını ‘vahim zarar’, ‘tecavüz’, ‘cinayet’ izledi. Bu yıl ağır cezalarda toplam 71 uyuşturucu, 7 ‘cinayet’, 20 ‘vahim zarar’, 13 ‘tecavüz’ ve 4 ‘cinsel istismar’ dosyası görüşülmeyi bekliyor.

LEFKOŞA: 93 DAVA 39 kişi tutuklu yargılanıyor

Uyuşturucu: 18

Sahte evrak: 2

Sirkat: 8

Cinsel suç: 3

Yaralama ve vahim zarar: 6

Adam öldürme: 2

Lefkoşa’nın gündemi uyuşturucu

Bu yıl Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 kişi uyuşturucu suçlarından yargılanmayı bekliyor. Heyetin gündeminde, ‘sahte evrak’ suçundan 2, ‘sirkat’ suçundan 8, ‘cinsel suçtan’ 3, ‘yaralama ve vahim zarar’ suçlarından 6, ‘adam öldürmeden’ 2 kişi yargılanacak.

MAĞUSA: 37 DAVA 40 kişi tutuklu yargılanıyor

Uyuşturucu: 28

Vahim zarar: 7

Tecavüz: 2

Adam öldürme: 2

Mağusa’nın bir buçuk yıldır bekleyen cinayet davası başladı

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde bekleyen ‘cinayet’ davası bir buçuk yıl sonra başladı. 2018 yılında Mağusa’dan 5 kişi tarafından kaçırılan ve dövülerek öldürülen ‘Dede’ cinayeti ile gündem olan dava görüşülmeye başlandı.

Mağusa’da da uyuşturucu davaları ilk sırada yer alırken, 28 kişi bu suçtan yargılanmayı bekliyor.

Mağusa’da ‘vahim zarar’ suçlarındaki artış da dikkatlerden kaçmazken 7 kişi bu suçtan yargılanacak. ‘Tecavüz’ suçu da gündemde yer alırken, 2018 yılı Eylül ayında öldürülen Hasan Özgöçmen cinayetinin de Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde başlaması bekleniyor.

GİRNE: 66 DAVA 74 kişi tutuklu yargılanıyor

Adam öldürme: 3

Öldürmeye teşebbüs:1

Cinsel İstismar: 4

Tecavüz: 8

Emanetçi tarafından sirkat: 1

Ev açma:10

İnsan kaçırma:1

İzinsiz ateşli silah: 2

İzinsiz ikamet: 2

Kasti hasar: 1

Mülke tecavüz: 1

Sahte davranış: 4

Dolandırıcılık:1

Trafik:1

Uyuşturucu: 25

Vahim zarar: 7

Sulh ve sükûnu bozma: 1

Girne’de ‘cinsel suçlar’ korkutuyor

Girne Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2020 yeni adli yılının ilk oturumunu yeni heyet ile 17 Eylül tarihinde açtı. 74 hükümsüz tutuklu birçok farklı suçtan yargılanmayı beklerken, Girne’de uyuşturucu suçlarından sonra ‘ev açma’ ve ‘cinsel’ suçlardaki artış dikkati çekti.

Bu yıl Girne Ağır Ceza Mahkemesi gündeminde 7 ‘tecavüz’, 4 ‘cinsel istismar’ suçu görüşülecek.

‘Uyuşturucu’, ‘insan kaçırma’, ‘Mülke tecavüz’ davaları da görüşülecek

Hemen her gün bir olayın yaşandığı Girne’de uyuşturucu davaları da ağır cezanın gündemini oldukça meşgul edecek. 2019-2020 yeni adli yılda uyuşturucu suçundan 25, ‘öldürme’ suçundan 3, ‘öldürmeye teşebbüs’ten 1 kişinin davaları görüşülecek.

Yine Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nin gündeminde, ‘sahte evrak’ davasından 4, ‘mülke tecavüz’ suçundan 1, ‘insan kaçırma’ suçundan 1 kişi yargılanacak.

Müebbet hapis öngören suçlar arasında yer alan, ‘ev açma’ suçundan 10 kişi yargıda olacak Bu dosyaları, ‘başkasının kimliğine bürünme’, ‘vahim zarar’, ‘trafik’, ‘İzinsiz ateşli silah’, ‘kasti hasar’ suçları takip ediyor.