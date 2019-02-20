AEL liderliği aldı
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 21’inci hafta tamamlandı. Haftaya lider giren APOEL, liderliği Apollon’a devretti.
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 21’inci hafta tamamlandı. Haftaya lider giren APOEL, liderliği Apollon’a devretti.
APOEL bu hafta konuk ettiği AEK Larnaka karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle 2-2’lik skorla maçtan 1 puan çıkarmayı başardı. Bu puan kaybı sonrasında Apollon deplasmanda Alki’yi 3-1 yenerek yeni lider oldu. AEL Limasol ise konuk ettiği Nea Salamina’yı 3-2 yenerek zirveye biraz daha yaklaştı.
Omonia’nın deplasmanda Anorthosis ile golsüz berabere kaldığı haftada Paralimni ile Baf, Doxa ile Ermis 1-1’lik skorlarla haftayı birer puanla kapattılar.
Normal sezon tamamlanıyor
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 22 haftalık normal sezon önümüzdeki hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. 12 takımdan oluşan lig daha sonra ilk 6 ve son 6 takım olmak üzere ikiye ayrılarak Şampiyonluk Grubu ve Küme Düşme Grubu şeklinde oynanacak. Takımlar çift devreli lig usulüne göre 10 maç daha yapacak ve sezon sona erecek.
Sonuçlar
Doxa – Ermis: 1 - 1
AEL - Nea Salamina: 3 - 2
Anorthosis – Omonia: 0 - 0
Alki – Apollon: 1 - 3
Paralimni – Baf: 1 - 1
APOEL - AEK Larnaka: 2 – 2