AEL liderliği aldı

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 21’inci hafta tamamlandı. Haftaya lider giren APOEL, liderliği Apollon’a devretti.

APOEL bu hafta konuk ettiği AEK Larnaka karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle 2-2’lik skorla maçtan 1 puan çıkarmayı başardı. Bu puan kaybı sonrasında Apollon deplasmanda Alki’yi 3-1 yenerek yeni lider oldu. AEL Limasol ise konuk ettiği Nea Salamina’yı 3-2 yenerek zirveye biraz daha yaklaştı.

Omonia’nın deplasmanda Anorthosis ile golsüz berabere kaldığı haftada Paralimni ile Baf, Doxa ile Ermis 1-1’lik skorlarla haftayı birer puanla kapattılar.

Normal sezon tamamlanıyor

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 22 haftalık normal sezon önümüzdeki hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. 12 takımdan oluşan lig daha sonra ilk 6 ve son 6 takım olmak üzere ikiye ayrılarak Şampiyonluk Grubu ve Küme Düşme Grubu şeklinde oynanacak. Takımlar çift devreli lig usulüne göre 10 maç daha yapacak ve sezon sona erecek.

Sonuçlar

Doxa – Ermis: 1 - 1

AEL - Nea Salamina: 3 - 2

Anorthosis – Omonia: 0 - 0

Alki – Apollon: 1 - 3

Paralimni – Baf: 1 - 1

APOEL - AEK Larnaka: 2 – 2