Adli işbirliği artırılacak

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunan TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ortak basın toplantısı düzenledi

İlk sözü alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars özetle şunları ifade etti;

“İşbirliğimiz yeni değil, yaşamsal ve kültürel bağlarımız, tarihi bağımız mevcut bu çerçevede iş birliği olması, ileri taşınması bizleri için çok önemli. TC her zaman yanımızda ve destek olmuş, bir kez daha bakanımız huzurunda teşekkür ediyoruz.

Eylül ayında Ankara ziyaretimizde adli yardımlaşma, suç, suçla iade, adli konularda, yeni cezaevi inşaatı tamamlanması gibi konularda toplantı yapmıştık. Neticede eylül ayından bu yana ciddi adımlar atıldı. Bu son derece memnuniyet vericidir. TC ile olan adli iş birliği, her iki toplumun hizmetleri almasında çok önemlidir. Bugün yine buradayız.

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinde nasıl faydalı olacağı konusunda işbirliği yaptık.

Yeni cezaevi çalışmalarında güzel gelişmeler var. Adli yardımlaşma ve işbirliği konunsa da suçların oluşmasında, önlenmesinde, suçluların yakalanmasında hızlı olma adına yapılacak bürokratik adımlar, somut adımlar da bizleri için çok önemli.

Bağımsız adli tıp kurumunun ülkemizde de kurulması, suçların ülkemizde de ortaya çıkarılması, delillerin ülkemizde de incelenmesi, TC’ nin yükünü azaltmak ve ülkede de çalışmak bizim için son derece olumlu gelişmelerdir.

Alınan kararları heyetlerimizle de görüşeceğiz. Heyetlere de teşekkürler. Yardımını bizden hiçbir zaman esirgemeyen sizlere de tekrardan teşekkürler."

'Ortak kader, ortak gelecek'

TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ifadeleri şöyle;

"KKTC’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Baybars ve ekibine de teşekkürler. İki ülke arasındaki dostluk ve bağ her geçen gün artarak devam etmektedir. Buranın refahını kendi refahımızdan ayrı tutmuyoruz, çok önemsiyoruz. Her zaman her alanda verdiğimiz desteği kararlılıkla vermeye devam edeceğiz.

Kıbrıs meselesine her zaman büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Anavatan ve garantör ülke olarak dün olduğu gibi olmaya devam edeceğiz.

Özellikle adli işbirliği konusunda çok değerli çalışmalar ortaya koyduk.

Tecrübe paylaşımları, fiziki ve eğitim desteği, adli tıp hizmetleri, adalet hizmetler, suçlu iade konusunda hızlı mutabakata bağlama konularını konuştuk. Fetö mücadelesinde verilen desteğe de tekrardan teşekkür ederiz. Bu konularda ortak mücadeleyle devam edeceğiz.

Kalıcı çözüme ilişkin tüm çabalar, Rum tarafının tavrı nedeniyle hakim olmuştur. Adil ve kalıcı bir çözüm gerime hususunu her zaman ortaya koyduk ama Rum tarafı siyasi eşitlikte bir ortaklık kurumaya yaklaşmamaktadır. Bu nedenle her türlü girişim başarısızlığa mahkum olacaktır. Siyasi eşitliğin sağlanması ve güvenliğin temini her türlü şartımızdır. Biz Kıbrıs Türkünün hep yanında olmaya devam edeceğiz.

Sondaj gemilerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Ortak kaderimiz ve geleceğimiz şekillenmektedir.

Bu konulardaki ulusal hukumuzu ve kararlığımızı sürdürmekteyiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarımızı koruyacağız, hiçbir platform ve ülke bu kararlılığı ortadan kaldıramayacaktır. Bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu konuda TC ve KKTC tutumları da birbirini destekliyor.

TC olarak uluslararası hukuktan kaynaklana tüm haklarımızı kullanıp her Türlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Maraş KKTC toprağıdır, 1974’ten sonra kapatılıp askeri bölge olarak ilan edilmiştir. Oradaki envanter çalışmasını destekliyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde meşru haklarımızı korumaya ve bu konuda KKTC’nin aldığı kararı destekliyoruz."