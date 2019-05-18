Adaylar geçici ilan edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nde İhtiyar Heyeti üyeliği adayları geçici ilan etti.

YSK’nın 12 numaralı duyurusunda, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın 19 Mayıs 2019 ve 20 Mayıs 2019 tarihlerinde ilgili İlçe Seçim Kurulları’na yapılabileceği belirtildi.

İlan edilen İhtiyar Heyeti üyeliği adayları şunlardır:

Lefkoşa /Arabahmet Mahallesi’nde 1. Simge Sarı 2. Salih Sarı; Gazimağusa /Baykal Mahallesi’nde Ergün Görsay; Dikmen / Şirinevler’de Hasan Nihat Köroğlu; Lefke / Gemikonağı Mahallesi’nde İsa Çakıl.