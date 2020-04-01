“90 günlük zaman fırsat görülmemeli”

Banklar Birliği tarafından yapılan açıklamada ödeme gücü olanların iade olan çekler için 90 günlük bekleme süresini fırsat olarak görmemeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Bankalar Birliği, yeni çek düzenlemesiyle ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladı. Birlikten yapılan açıklamada takas odasının açık ve faaliyette olduğu belirtilirken, Bakanlar Kurulu kararı ve işleyişle ilgili yeniden bilgi aktarıldı. İade olan çekler için 90 günlük bekleme süresi başlayacağı ifade edilirken, 90 günün sonunda tekrar ödeme için ibraz edildiğinde ödenmez ise çek yasağı işlemi yapılacağı anımsatıldı. Bu sürecin sona ermesiyle kararın uzatılmaması durumunda normal uygulamanın başlanacağı belirtildi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken bir diğer ayrıntı da ödeme gücü olanların bu süreyi fırsat olarak görmemeleri yönünde oldu. Açıklamada bu konuyla ilgili “Ödeme gücü olanların ödeme yapmaya devam etmesi, 90 günlük zamanı fırsat gibi kullanmaması, bu durumda çek hamillerinin zor durumda kalacaklarını unutmaması önemli” ifadeleri yer aldı.

Birliğin paylaşımı şöyle:

“Yeni çek düzenlemesi ile ilgili sorular geliyor Bazı cevaplar aşağıda:

- Takas Odamız açık ve faaliyetlerine devam ediyor

- Açık sektör kapalı sektör ayrımı olmayacak

- Elden vezneden çek sorulabilir Şubelerimizdeki uygulama da ayni şekilde olacak

- Bakiye müsaitse ödeyeceğiz

- Değilse iade edeceğiz

- İade olan çeklerin arkasına “Y.262 YGK İade” yazacağız

- Bu şekilde iade olan çekler için 90 günlük bekleme süresi başlayacak

- 90 günün sonunda tekrar ödeme için ibraz edildiğinde ödenmez ise çek yasağı işlemi yapılacak

- Bu uygulama 30 Haziran’a kadar ve 30 Haziran’a kadar kesideli çekler için devam edecek

- Sonrasında uzatılmasına ilişkin karar alınmazsa, normal uygulama başlayacak

- Bu düzenlemenin ödeme gücü olmayanları desteklemek için yapıldığı unutulmamalı

- Ödeme gücü olanların ödeme yapmaya devam etmesi, 90 günlük zamanı fırsat gibi kullanmaması, bu durumda çek hamillerinin zor durumda kalacaklarını unutmaması önemli”