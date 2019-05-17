9 öğrenciye 'iş sağlığı ve güvenliği' ödülü

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk toplumunda 12 meslek okulundaki 662 son sınıf öğrencisine yönelik verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sonrasında düzenlenen yarışmada 9 öğrenci ödüllerini aldı.

Yapılan açıklamaya göre, meslek liselerine yönelik AB Destekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ödüllerini alan öğrenciler şöyle:

“Çağrı M. Kara (Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi), Ali Barbali (Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası), Berat Ceyhan (Haspolat Meslek Lisesi), Hasret İlker İşgör (Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi), Ayşegül Maho (Haydarpaşa Ticaret Lisesi), Gizem Dalka (Gazimağusa Ticaret Lisesi), Gökhan İlgaz (Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi), Eren Özgün (Güzelyurt Meslek Lisesi), Ece İlayda Korkmaz (Atatürk Meslek Lisesi)”

Eğitimler, iş piyasasına girmek üzere olan gençleri sağlık ve güvenlik konusunda bilgilendirerek iş hayatına hazırlama, işyerindeki riskleri tespit etmelerini sağlayarak kazaları önleyecek becerilerle donatma hedefiyle düzenlendi.

2018’de eğitimlere, 621 son sınıf öğrencisi, 11 meslek okulu ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’na bağlı Çıraklık Okulu katıldı.