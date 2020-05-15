80 dönüm arpa yandı

Geçitkale köyünün güney kısmında çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan yaklaşık 80 dönün biçilmemiş arpa ve anız yandı.

Yangına, polis, itfaiye, sivil savunma, Geçitkale Belediyesine ait tanker ve iş makineleri, ayrıca bölge halkı traktörlerle müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.