Devrim DEMİR

Geçimini sebze üretimi ile sağlayan Yeniboğaziçi köyünde yaşamını sürdüren Bekir Ercen’in arıtmasının mühürlenmesi ile 7 dönüm sebze serası kurudu, kalan mahsulleri ise zarar gördü.

Yapılan ihbar sonucu geçtiğimiz hafta arıtması mühürlenen ve dün ‘yanlış ihbar’ olduğu gerekçesi ile mührü Çevre Dairesi tarafından kırılan Bekir Ercen, YENİDÜZEN’e ulaştı, isyan etti.

Borçlanarak satın aldığı arıtma mühürlendi…

Yeniboğaziçin’de geçimini sebze üreticiliği ile sağlayan ve Çevre Dairesine atık suyu aykırı kullandığı gerekçesi ile arıtmasının Çevre Dairesi tarafından mühürlendiğini iddia eden Bekir Ercen, YENİDÜZEN’e konuştu.

Ercen, 15 dönümlük sebze serası olduğunu, serasının yakınlarında kirada olan arpa tarlasını da satın alarak serası için borçlanarak su tankeri aldığını anlattı.

“Arpa tarlasını satın aldıktan sonra, tarla komşumun kirasında olduğu için aramızda küslük meydana geldi. Köyümüzün suyu tuzlu olduğu için borçlanarak su tankeri satın aldım. Atık suyu ise Çevre Dairesi’nin öngördüğü şekilde imha etmeme rağmen, yapılan asılsız ihbarla sorgusuz sualsiz geçtiğimiz hafta arıtmam Çevre Dairesi tarafından mühürlendi. Tarım Bakanı ile iletişime geçtim hiçbir hatamız olmadığını ispat ettim, 6 gün sonra 15 Mayıs tarihinde ihbarın asılsız olduğunu tespit ettiklerini belirterek, mührü kırdılar.”

“Malzeme tedarik edecek gücüm kalmadı, arıtmanın borcu bitmedi”

Ercen, yaşanılan 6 günlük sıkıntılı süreçte mahsulünün yarısının kuruduğunu belirterek, “Mühür vurulduktan sonra iki buçuk dönüm salatalık, bir buçuk dönüm biber, bir buçuk dönüm mısır, üç dönüm domatesim kurudu. Geriye kalan mahsullerim çok zarar gördü. Malzeme tedarik edecek gücüm yok, borçlandığım su tankerinin parasını ödeyemiyorum. Ülkede 300’e yakın arıtma var, ben asılsız bir ihbar yüzünden mağdur edildim. Arıtmam mühürlendi, şimdi çok zor durumdayım” dedi.