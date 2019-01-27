‘7’ bela Yenicami: 2-7
Bulundukları ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki Lefkoşa ekibinin mücadelesinde Yenicami resital yaptı ve rakibini gole boğdu
Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Yenicami konuk olduğu Göçmenköy’ü 7-2 mağlup etti. Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri Kenneth Ngwoke (3),Tansel Ekingen (2), Farouk Dadzie ve Aminu Mohammed kaydederken Göçmenköy’ün golleri Kemal Uçaner ve Mustafa Arnavut’dan geldi. Yenicami aldığı galibiyet ile üst tura adını yazdıran ekip oldu.
STAT: Göçmenköy Stadı
HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Engin Akkagün, Yusuf Bakar
GÖÇMENKÖY: Kemal Ağrı, Çağdaş Çevik, Beytullah Arık(Dk.30 Mustafa Kermeoğlu), Rifat Kanıöz, Arda Sözcü(Dk.46 Buğra), Cemal Terkan, Reşit Erişik, Mustafa Ayker, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner(Dk.69 Kadir), Ahmet Burak Kömürcü
YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Emin Atabek, Yasin Akçıkel, Hasan Ulukök, Hüseyin Sadıklar, Aminu İbrahim, Ünal Kaya, Tansel Ekingen(Dk.66 Salih Güvensoy), Farouk Dadzie(Dk.60 Hascan), Kenneth Ngwake(Dk.64 Mehmet Çavuş), John Ebuka
GOLLER: Dk.4 ve 40 Tansel, Dk,17 Farouk, Dk.25,25 Ve 52 Kenneth, Dk.78 Aminu(Yenicami), Dk.35 Kemal Uçaner, Dk.87 Mustafa Arnavut(Göçmenköy)