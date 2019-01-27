‘7’ bela Yenicami: 2-7

Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Yenicami konuk olduğu Göçmenköy’ü 7-2 mağlup etti. Yenicami’ye galibiyeti getiren golleri Kenneth Ngwoke (3),Tansel Ekingen (2), Farouk Dadzie ve Aminu Mohammed kaydederken Göçmenköy’ün golleri Kemal Uçaner ve Mustafa Arnavut’dan geldi. Yenicami aldığı galibiyet ile üst tura adını yazdıran ekip oldu.

STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Engin Akkagün, Yusuf Bakar

GÖÇMENKÖY: Kemal Ağrı, Çağdaş Çevik, Beytullah Arık(Dk.30 Mustafa Kermeoğlu), Rifat Kanıöz, Arda Sözcü(Dk.46 Buğra), Cemal Terkan, Reşit Erişik, Mustafa Ayker, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner(Dk.69 Kadir), Ahmet Burak Kömürcü

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Emin Atabek, Yasin Akçıkel, Hasan Ulukök, Hüseyin Sadıklar, Aminu İbrahim, Ünal Kaya, Tansel Ekingen(Dk.66 Salih Güvensoy), Farouk Dadzie(Dk.60 Hascan), Kenneth Ngwake(Dk.64 Mehmet Çavuş), John Ebuka

GOLLER: Dk.4 ve 40 Tansel, Dk,17 Farouk, Dk.25,25 Ve 52 Kenneth, Dk.78 Aminu(Yenicami), Dk.35 Kemal Uçaner, Dk.87 Mustafa Arnavut(Göçmenköy)