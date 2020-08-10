7 ayda, 1179 anjiyo, 7 ölüm!

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yedi ayda bin 179 kişiye acil anjiyo ve müdahale yapıldı, bu sürede 7 kişi yaşamını yitirdi. Hastaneye en çok başvuru en yoğun operasyonların yapıldığı Temmuz ayı olurken, doktorlar ‘sıcaktan kaçının’ uyarısında bulundu.

Ocak’tan Temmuz’a dek geçen yedi aylık sürede 351 hastanın kalbine stent takılırken, 101 kişi açık kalp ameliyatı geçirdi.

Acil anjiyo ve girişim yapılan kişi sayısının aylara göre dağılımı ise şöyle; Ocak’ta 170 kişi, Şubat’ta 162 kişi, Mart’ta 62 kişi, Nisan’da 84 kişi, Mayıs’ta 146 kişi, Haziran’da 206 kişi ve Temmuz’da ise 349 kişi.

Fehime ALASYA

Ülke sağlığında tüm dikkatler Covid-19 salgınına çevrilirken, uzmanlar ‘kalp krizi’ uyarısı yaptı. Ocak’tan Temmuz’a dek geçen yedi aylık sürede toplamda bin 179 kişiye Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil anjiyo ve girişim yapıldı. Bu sürede Kardiyoloji bölümünde yaşanan can kaybı ise toplam 7 oldu.

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji bölümünde 7 ayda 7 kişinin yaşamını yitirdiği kayıtlara geçti.

Yedi aylık sürede anjiyo girişimi yapılan bin 179 hastadan 351’inin kalbine stent takılırken, 101 tanesi de açık kalp ameliyatı geçirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden derlenen verilerde; en fazla anjiyo Temmuz ayında yapıldı. Bu ayın içinde 349 kişi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurarak anjiyo oldu.

En düşük anjiyo olan kişi sayısı ise 62 operasyon ile Mart ayında gerçekleştirildi.

Yedi aylık sürede acil anjiyo ve girişim yapılan kişi sayısının aylara göre dağılımı ise şöyle; Ocak’ta 170 kişi, Şubat’ta 162 kişi, Mart’ta 62 kişi, Nisan’da 84 kişi, Mayıs’ta 146 kişi, Haziran’da 206 kişi ve Temmuz’da ise 349 kişi.

Doktorlardan ‘dikkatli olun’ çağrısı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı doktorlar, bu vakalardaki artışı işaret ederek, genelde Covid-19 vakaları dışında da sağlıkta ciddi çalışmalar gerektiğine dikkat çekerken, özelde, vatandaşın bireysel olarak kalp sağlığı için yaz aylarında dikkat etmesi gereken ayrıntıları dile getirdi.

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr Vaiz: “Genç yaşta kalp ölümlerine teslim olmayın”

“Genç yaşta kalp ölümlerine teslim olmayın. Sabah 10 ile 16.00 saatleri arasında, çok sıcak saatlerde mümkün olduğu kadar gölgede kalın, ağır yemek, kızartma, hazır gıda tüketimi yapmayın”

Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, “Ocak 2020 ve Haziran 2020 tarihleri arasında Covid salgını oldu diye kalp krizleri bitmedi. Hastalara anjiyo ve acil müdahaleler devam etti. Covid-19 hastaları kadar Noncovid (Covid-19 olmayan) hastalarını da tedavi etmek ve bu tedavileri kesintisiz sürdürmek zorundayız...” diyerek bu duruma dikkat çekti.

Temmuz, Ağustos sıcaklarıyla birlikte 40-60 yaş arası özellikle erkek hastalarında yoğun olarak kalp krizi ve kalp durmasına bağlı ani ölümlerin arttığını ifade den Vaiz, sabah 10 ile 16.00 saatleri arasında, çok sıcak saatlerde mümkün olduğu kadar gölgede kalınması için çağrıda bulundu.

Ağır yemek, kızartma, hazır gıda tüketiminin yapılmaması gerektiğini ifade eden Vaiz, genç yaşta kalp ölümlerine teslim olunmaması için alınabilecek bireysel tedbirlere değindi.

Kalp krizlerinde ani ölümlerin ilk saatte olduğuna dikkat çeken Vaiz, sağlık ekiplerinden yardım almanın öneminde de değindi.

Vaiz, sosyal medya paylaşımında yaptığı tedbir çağrısında özetle şunları ifade etti: “Aşırı alkol ve sigara içmeyin. Sigarayı bırakın. Çok stresli ortamlarda sakin kalmaya çalışın. Göğüs ağrısı, mide ağrısı, çabuk yorulma, baygınlık, sol kolda uyuşma, aşırı terleme, bulantı, kusma olursa en yakın hastaneye 112 ambulans arayarak başvurun. Kalp krizlerinde ani ölümler ilk saatlerde olur. Ambulanstaki şok cihazları ve eğitimli personelin müdahalesi hayatınızı kurtarır. Genç yaşta kalp ölümlerine teslim olmayın. Sevdikleriniz için uyarıları dikkate alın...”

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan: “Ciddi durumları dikkate alın”

“Göğüs ağrısı, mide ağrısı, çabuk yorulma, baygınlık, sol kolda uyuşma, aşırı terleme, bulantı, kusma olursa hastanemize başvurup kontrolden geçmeliler.”

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, geçmiş yıla kıyasla yapılan tüm hasta başvuruları ve operasyonların sayısının daha az olduğunu ifade ederek, bunu salgından dolayı vatandaşın genel sağlık için hizmet almaya korkmasına bağladı.

Salgın öncesinde de Nalbantoğlu’ndaki büyük yangın felaketi ile Kalp ve Damar Cerrahi bölümünün büyük zarar gördüğünü anımsatan Birtan, toparlanmaya çalıştıklarını anlattı.

“Yangından önce 2 laboratuarımız vardı ve daha çoklu müdahaleler yapılıyordu. Bunlardan biri ciddi hasar gördü ve şu anda tek cihaz ile çalışıyoruz. Geçen yıla bakıldığı zaman yangın ve salgın nedeniyle geçen yılki yoğun anjiyo işlemi yapılmadı. Bu bize vakaların azaldığını göstermez. Bize daha az hastanın hastaneye daha az başvurduğunu gösterdi.” diyen Birtan, tüm dünyada şu anda sağlık işleyişinin bu şekilde olduğunu anlattı.

Sadece acil hastalara müdahale yapıldığını anlatan Birtan, “Salgından dolayı insanlar rutin kontrollerini aksatıyor, sadece ciddi olan hastalar başvuruyor.” dedi.

“Ciddi sağlık sorunu yaşanmıyorsa…”

Bireysel tedbirler alınması açısından da önemli mesajlar veren Birtan, şöyle devam etti:

“Eğer ciddi bir sorun yoksa özellikle risk grubunda olan kişiler hastaneye gidip sağlıklarını riske atmasınlar. Göğüs ağrısı, mide ağrısı, çabuk yorulma, baygınlık, sol kolda uyuşma, aşırı terleme, bulantı, kusma olursa hastanemize başvurup kontrolden geçmeliler.

Maalesef bu salgın döneminde her anlamada hayatımız daha sıkıntılı geçecek. Bu süreci aklıselim, içe kapanık şekilde geçirmemiz gerek. Durum kontrolden çıkarsa çok zora gireriz.

Tüm dünyanın sağlıkta verdiği mesaj; ciddi sağlık sorunu yaşanmıyorsa, hastaneye başvurmak, sokağa çıkmak çok doğru bulunmuyor. Risk altında olan hasta grupları, salgından dolayı çok ciddi etkileniyor. Bu nedenle çok ciddi sağlık sorunu olmadıkça sağlık kuruluşlarına başvurulmamalı.”

“Tam kapasite, yoğun bakım yataklarımızı arttırarak devam edeceğiz…”

İkinci anjiyo laboratuarının yanında yoğun bakım kapasitesinin de hizmete girmesiyle Kardiyoloji bölümünün tam kapasiteyle çalışacağına değinen Birtan, şunları ifade etti:

“Ameliyatlar rutin olarak yapılıyor, vakalarımız zaten bekletilmeyen vakalardır, servis olarak hastanede tekrardan yenilendik ve hizmet vermeye başladık. Nalbantoğlu’nda ameliyatlarımızın tümü yapılıyor. Yoğun bakım sıkıntımız olduğu için sevk sorunumuz vardı, bu bağlamda yoğun bakımlarımızı da genişletme kararı aldık. Şu anda bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerimize ek olarak 14 yataklı yoğun bakım odamız olacak. İkinci anjiyo laboratuarımız da yenilenerek hizmete girecek.”