7.5 saat elektrik olmayacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Dipkarpaz’da 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Dipkarpaz’da 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesintiden; Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi etkilenecek.
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