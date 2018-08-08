Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Dipkarpaz’da 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesintiden; Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi etkilenecek.