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7.5 saat elektrik olmayacak

7.5 saat elektrik olmayacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Dipkarpaz’da  09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Dipkarpaz’da  09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesintiden;  Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi etkilenecek.

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