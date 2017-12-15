626 davanın 260’ı uyuşturucu davası!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Yargıcı Temay Sağer mahkeme faaliyet raporlarında son 10 yılın en çok görüşülen davalarının başında uyuşturucu suçlarının geldiğini vurguladı, “626 davanın sadece 260’ı uyuşturucu suçları oldu. Bu veriler ışığında, toplumun huzurunu bozan bu tür suçlara müsamaha göstermek mümkün değildir” dedi.

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye Şubat ayında gizlice soktukları 680 adet extacy hapların bir kısmını sattıktan kısa bir süre sonra Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 680 adet hap ile yakalanan Rebah Gerçekler ve Salihcan Aztekin aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Şubat ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen Rebah Gerçekler 680 adet extacy hap “ithal”, “tasarruf” ve “satma” suçlarından 9 yıl hapse mahkûm olurken, ülkeye ithal edilen uyuşturucu hapların evinde saklanmasına göz yuman, hapların satılmasına yardım eden ve içen Salihcan Aztekin ise 15 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oluşturduğu heyetin oy birliği ile alınmış kararını Yargıç Temay Sağer açıkladı. Kararda, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve sanıklar Gerçekler ve Aztekin’in avukatları hazır bulundu. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın Şubat ayında Alsancak’ta meydana geldiğini Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda Rebah Gerçekler ve Salihcan Aztekin’in 680 adet extacy uyuşturucu hapla yakalandıklarını anımsattı.

Sağer, yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu hapların 9 Şubat tarihinde ülkeye 680 adet olarak gizlice Rebah Gerçekler tarafından sokulduğunu ve Salihcan Aztekin’in evinde sakladıklarını hatırlattı. Gerçekler ve Aztekin’in 680 adet hapın bir kısmını tanesini 20 TL’den sattıklarını 4 adet hapı Aztekin’in iki adet uyuşturucu hapı ise Gerçeklerin içtiğini kaydetti. Gerçekler ve Aztekin’in KKTC’de uyuşturucu pahalı olduğu gerekçesi ile piyasa araştırması yaptıktan sonra Türkiye’den turist vizesi ile KKTC’ye uyuşturucu hap satmak için geldiklerini ifade eden Sağer, sanıkların yaşlarının 20-21 olduğuna dikkati çekti.

Girne Ağır Ceza Mahkeme Heyeti’nin oy birliği ile aldığı kararı okuyan Temay Sağer, yıllık mahkeme faaliyet raporlarında son 10 yılın en çok görüşülen davalarının başında uyuşturucu suçları geldiğine değinerek, “Bu tür suçlar ağır cezaların gündemini en çok meşgul eden davaların başında gelmekte. 2016 yılında görüşülen 626 davanın sadece 260’ı uyuşturucu suçları oldu. Bu veriler ışığında, toplumun huzurunu bozan bu tür suçlara müsamaha göstermek mümkün değildir. Göreve geldiğimiz günden itibaren uyuşturucu suçlarındaki artış gözlerden kaçmadı” dedi. “Bir ülkede uyuşturucuya karşı başlatılan mücadeleye rağmen, o ülkeye uyuşturucu sokmak düzeni ve toplum huzurunu bozar. Ülkeye yüzlerce hap ithal eden Rebah Gerçekler, 15 kişiye hap sattı, birçok kişiyi de zehirlemek istedi. Gerçeklerin bu hareketi ceza takdirinde ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alındı. Gerçeklerin, 1 Şubat tarihinde ülkeye giriş yaparak piyasada araştırma yaptı ve organize çalıştı” sözlerini kullanan Sağer, sanığın uyuşturucu suçundan kazanç sağladığını kaydetti. Yargıç Temay Sağer, uyuşturucu hapların evinde saklanmasına göz yuman ve uyuşturucu hapların bir kısmını Gerçekler ile birlikte satan Salihcan Aztekin’in 2016 yılı Kasım ayında ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını ve Girne’de bir markette 3 ay çalışma izni olmadan çalıştığının ortaya çıktığına dikkati çekti.

Aztekin’in çalıştığı iş yeri hakkında mahkemenin kayıtsız kalmayacağına da dikkati çeken Sağer, ihmal ve kusuru olan kişiler hakkında ‘Derhal’ soruşturma başlatılması gerektiğini ifade ederek ‘Mahkeme olarak bu konuda kayıtsız kalmayacağız” dedi. Sağer, “Mahkeme olarak ülkede yasal olmayan bir şekilde 3 ay izinsiz olarak çalıştırılan Salihcan Aztekin’in işverenleri hakkında soruşturma başlatılması için okunan kararın bir suretinin mukayyitlik tarafından Girne Polis Müdürlüğü’ne verilmelidir” sözlerini kullandı.