600 bin TL'nin yanında 8 adet de teselli ikramiyesi kazandı

Devlet Piyangosunun dün geceki çekilişinin ardından, Girne’ye çıkan büyük ikramiye bugün teslim alındı.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, dün gece gerçekleşen çekilişte Girne bölgesine çıkan 600 bin TL’nin bugün Girne bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı belirtildi.

Talihli seri olarak satın aldığı biletlerden 600 Bin TL dışında 8 adet de teselli ikramiyesi kazandı.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

SIRADAKİ ÇEKİLİŞ 8 EKİM’DE

Yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Ekim’de gerçekleştirileceğine dikkat çekilerek 300 Bin TL’lik büyük ikramiye için satışın bugünden itibaren başlandığı kaydedildi.