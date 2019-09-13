6 patlama, 1 ölüm…

Çatalköy’de askeri birlikte başlayan yangın sonucu mühimmatların patlamasıyla çıkan kaos, atış alanları, askeri birlikler ve mühimmatlar yüzünden yaşanan diğer patlamaları da akıllara getirdi. 2018’de Mevlevi’de yaşanan patlama, 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un ölümüne sebep olmuştu. Yine 2018’de Hamitköy’de yaşanan patlamada ise, 5 işçi ağır yaralanmış, 25 yaşındaki işçi Adem Tunç’un eli kopmuştu. İşte Kıbrıs’ta akıllara kazınan patlamalar: 12 Eylül 2019: Çatalköy'de mühimmat patladı 1 Temmuz 2019: Taşkent’e ‘füze’ düştü 29 Haziran 2019: Yuvacık’ta havan mermisi korku saldı 14 Aralık 2018: Patlayıcı madde 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un ölümüne sebep oldu 6 Ağustos 2018: Hamitköy’de patlama oldu, 5 işçi ağır yaralandı 16 mayıs 2018: Alevkayası’nda askeri bölgede mühimmatlar patladı



11 Temmuz 2011: Mari’de (Tatlısu), “Evangelos Florakis” deniz üssünde patlama, 13 ölü



Dila ŞİMŞEK

Çatalköy’de askeri birlikte başlayan yangın sonucu mühimmatların patlamasıyla ortaya çıkan kaos, atış alanları, askeri birlikler ve mühimmatlar yüzünden yaşanan diğer patlamaları da akıllara getirdi.

Yaşanan patlamalarda hafızalara 1 ‘çocuğun’ hayatını kaybedişi, 5 işçi yaralanırken işçilerden 25 yaşındaki Adem Tunç’un elinin kopması kazınmıştı.

Patlamalar, Çatalköy, Taşkent, Mevlevi, Hamitköy, Değirmenlik ve Limasol bölgelerinde vuku bulmuştu.

İki ay önce Taşkent ‘patlama’ ile uyanmış, bölgeye düşen füze tüm Kıbrıs’a dehşet saçmıştı. Füzenin Suriye ile olan bağı öğrenildiğinde, Kıbrıs’ta yaşayan tüm halka ‘savaşa olan yakınlığı’ hissettirmiş, herkese korku dolu anlar yaşatmıştı. Olay sonrası yetkililerin tutumu ve hareketleri, toplum tarafından kınanmıştı.

2018’de Mevlevi’de yaşanan patlama, 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un ölümüne sebep olmuştu. Kısa bir süre ardından aynı bölgede bu kez Yuvacık’ta havan mermisi korku salmış, bölge halkına tedirgin anlar yaşatmıştı. 40’a yakın ev boşaltılırken, ‘bu kez önlem alındığı için’ kimseye zarar gelmemişti…

Hamitköy’de yaşanan patlamada 5 işçi ağır yaralanırken, işçilerden 25 yaşındaki Adem Tunç elini kaybetmişti.

Alevkayası-Değirmenlik bölgesinde bulunan askeri birlikte çıkan yangında mühimmatlar patlamış, bitki örtüsüne ve oradaki hayvanlara zarar vermişti.

12 Eylül 2019 Çatalköy'de mühimmat patladı

Çatalköy’de, Acapulco Otelin karşısında bulunan askeri birlikte çıkan yangın, mühimmatların da patlamasıyla kabusa dönüştü. 01:30 sıralarında başlayan patlamalar, sabahın ilk ışıklarına kadar korku saçtı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yetkililer de bölgeye giderek gözlemlerde bulundu, olayı şokunu yaşayan otel sakinleri ve çevredeki evlerde yaşayan kişilerle görüştü. Çatalköy’de kriz masası oluşturuldu. Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den uzman bir heyetin beklendiği açıklamasını yaptı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

1 Temmuz 2019: Taşkent’e ‘füze’ düştü

Kıbrıs büyük bir ‘patlama’ ile uyandı, Taşkent köyü yakınlarına Suriye'den ateşlenen S200 füzesi düştü.

Düştüğü bölgede yangına neden olan "S 200" füzesine yapılan ilk incelemede üzerinde Rusça yazılar olduğu iddia edildi.

Füzenin diğer parçaları Dikmen ve Görneç'te tespit edildi.

Söz konusu parça askerler tarafından elde taşınarak önce sivil bir aracın bagajına konuldu. Ardından da Taşkent'teki diğer füze parçasının yanına getirildi.

'Zehirli ya da kimyasal madde' uyarısı yapılmasına rağmen taşınma işlemi, herhangi bir tedbir alınmadan askerler tarafından elde yapıldı.

Görneç'te 1 kilometre ara ile iki farklı bölgede tespit edilen parçalarla ilgili de detaylı inceleme yapıldı.

Başbakan Ersin Tatar, Taşkent-Güngör arası bölgeye düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıkladı, zehirli gaz ya da kimyasal maddenin bulunmadığını, bu bilginin TC Genel Kurmay Başkanı tarafından da teyit edildiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ise önemli bir olay yaşandığını ancak panik yapmayı gerektirecek durum olmadığını aktardı.

29 Haziran 2019: Yuvacık’ta havan mermisi korku saldı

Yuvacık köyünde hayvanlarını otlatan Okan Saygıner tarafından yol kenarında fark edilen 81 milimetrelik patlamamış havan mermisi alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlatıldı.

Saygıner’in polise ulaşması ile kısa sürede asker ve polis tarafından bölge güvenlik altına alınırken, itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Mühimmatın bulunduğu bölgede, 40'a yakın ev boşaltılırken vatandaşlar asker ve polisin öncülüğünde patlamanın meydana geleceği bölgeden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar asker ve polisin eşliğinde köyden 300 metre uzağa götürüldü.

Yuvacık köyü girişinde, birçok evin bulunduğu noktada bulunan havan mermisi faciaya neden olmadan patlatıldı.

14 Aralık 2018: Patlayıcı madde, 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un ölümüne sebep oldu

Mevlevi'de 'askeri alan' olduğu belirtilen arazi içerisinde 13 yaşındaki Makhir İsmailov'un cansız bedeni bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, saat 09.30 sıralarında Yuvacık'ta yaşayan ve Mevlevi'de arazi içerisinde bulunan İsmailov'un, bölgede bulunan patlayıcı maddeye teması ve mühimmatın patlaması" sonucunda yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsmailov'a yapılan otopsinin ardından, damarlarının ve iç organlarının zarar gelmesi sonucunda yaşamı yitirdiği de kaydedildi.

6 Ağustos 2018: Hamitköy’de patlama oldu, 5 işçi ağır yaralandı

Hamitköy’ün batı kısmında bulunan atış alanı civarında, saat 17:00 sıralarında bir şirket tarafından asfaltlama çalışması yapıldığı sırada bir patlama sonucu beş işçi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Sevim Erkmen YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada: "5 yaralıdan birinin sağ bileğinden itibaren eli yok. Yaralıların tümünün patlamaya bağlı ciddi parçalı yaraları var. Şu anda acil yardımları yapılıyor. Filmleri, emar ve tomografileri çekilip detaylı durumlarına bakılacak" demişti.

16 Mayıs 2018: Alevkayası’nda askeri bölgede mühimmatlar patladı

Alevkayası’nda 13:30 sıralarında yangın çıktı. Değirmenlik - Alevkayası yolunun güney kısmında yangın çıkmasıyla, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipler olay yerine akın etmişti. Yangın devam ederken 3 patlama olmuştu. Patlamalara, askere ait patlamamış mühimmatların neden olduğu bildirildi. Can kaybı yaşanmasa da, önemli derecede bir yeşillik alana ve hayvanlara zarar gelmişti.



Mari: Evangelos Florakis deniz üssünde patlama, 13 ölü

Kıbrıs’ın güneyinde “cephaneliklere” yönelik unutulmaz olay 11 Temmuz 2011’de Mari’deki (Tatlısu), “Evangelos Florakis” deniz üssünde meydana gelmiş, patlamada 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu patlamadan sonra da askeri bölgelerden dumanlar yükselmeye devam etti.

2017’de Limasol’da aynı ayda art arda yaşanan ‘el bombası’ patlamaları, halka korku saçarken, güvenlik kuvvetlerini de daha sıkı tedbir almaya itmişti.

Temmuz 2017’de Limasol, aynı gecede üç patlama yaşanması şoku ile güne başlamıştı. Patlamalar, el tipi bomba ve patlayıcı maddeler sebebiyle gerçekleşmişti.

Aynı ayın başında, yine Limasol’da ‘M26 savunma tipi el bombası’ patlatılmış, geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

20 Temmuz 2017: Limasol’da bir günde üç patlama

Limasol’da sabah üç ayrı yerde patlama olduğu bildirilmişti. Önce saat 01.15’de Polemidia bölgesinde savunma tipi el bombasının bir kaldırıma atılmış, patlama sonucunda bölgede park halinde bulunan üç arabada maddi hasar meydana gelmişti.

Saat 02.25’te ise Agios Nikolaos’ta bir avukatlık bürosuna yerleştirilen bir mekanizmanın patlaması sonucu maddi hasar meydana gelmiş, son olarak Episkopi’de saat 04.35’te bir araca patlayıcı bir mekanizma yerleştirilmiş ve patlama neticesinde aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelmişti.

2 Temmuz 2017: ‘M26 savunma tipi el bombası’ patlatılmıştı

Limasol’da gece yarısı bir futbol takımı personelinin evinin önüne el bombası atıldığı bildirilmişti. M26 savunma tipi el bombasının beton zeminde patlaması neticesinde bölgede park haline bulunan iki araçta maddi hasarlar meydana geldiği kaydedilmişti.