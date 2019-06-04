6. ceset valiz içerisinde bulundu

Seri cinayetlerde polis yeni bir göle yöneldi

Kıbrıs’ın güneyinde işlenen seri cinayetlerin zanlısı Nikos Metaksas’ın bilgisayar ve cep telefonu arşivlerini inceleyen polisinin, Metaksas’ın bir başka maden gölünü daha sıklıkla ziyaret ettiğini tespit ettiği bildirildi.