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6. ceset valiz içerisinde bulundu

6. ceset valiz içerisinde bulundu

Nikos Metaksas’ın ikisi çocuk 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayet kapsamında, 6’ncı cesede de ulaşıldı.

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Kıbrıs'ın güneyinde Nikos Metaksas’ın ikisi çocuk 7 kişiyi öldürdüğü seri cinayet kapsamında, 6’ncı cesede de ulaşıldı.

Kıbrıs  haber kaynakları, “Kırmızı Göl”de dalgıçlar tarafından bugün yapılan arama çalışmalarında, içerisinde ceset bulunan üçüncü valizi tespit ettiklerini duyurdu.

Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu düşünülüyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp.

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