5 yılda 31 ‘SITMA’ VAKASI!

Ayşe GÜLER

Resmi kayıtlar, Kıbrıs’ın kuzeyinde son 5 yılda 31 kişiye ‘sıtma’ teşhisi konulduğunu ortaya koydu. Bu vakaların 23’ünü ülkeye öğrenim görmek için gelen çoğunluğu Nijerya uyruklu yabancı öğrenciler oluşturdu, Pakistan ve Hindistan uyruklu oldukları belirtilen 8 kişi ise çalışma izinli olarak ülkeye geldi 3 GÜNLÜK TEDAVİ SÜRECİ… Yasal prosedüre göre sağlık kontrolünde ‘sıtma’ oldukları belirlenen kişilere 3 günlük tedavi uygulanıyor. Tedavi sürecinin ardından, bu kişiler ülkeden ihraç edilmiyor MÜSTEŞAR DANA: “2013’TEN BUGÜNE SITMA TEŞHİSİ KONAN KKTC VEYA TC UYRUKLU KİŞİ YOK”… 2013’ten bugüne kadar KKTC vatandaşı ve TC uyruklu hiç kimseye sıtma teşhisi konulmadığı aktaran Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, “Ülkemizde bu hastalığa yakalanan yabancı uyruklu kimse bulunuyor. Teşhis konulan hastaların tümü bu hastalığı yurt dışından getirdi” dedi SITMA VAKALARI DAĞILIM: 2013: 2 kişi

2014: 9 kişi

2015: 13 kişi

2016: 3 kişi

2017: 4 kişi

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 5 yılda 31 kişiye ‘sıtma’ teşhisi konuldu.

Resmi kayıtlara göre ‘sıtma’ tedavisi olan 31 kişinin 23’ünü ülkeye öğrenim görmek için gelen çoğunluğu Nijerya uyruklu yabancı öğrenciler oluşturdu.

Yapılan sağlık kontrollerinde ‘sıtma’ olduğu ortaya çıkan 8 kişinin ise çalışma izinli olarak ülkeye geldiği, Pakistan ve Hindistan uyruklu oldukları resmi kayıtlara geçti.

2013’ten bugüne kadar KKTC vatandaşı ve TC uyruklu hiç kimseye ‘sıtma’ teşhisi konulmadığı da belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, ‘sıtma’ tanısı konan kişilerin 3 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi, bu kişilerin sınır dışı edilmediklerini de ifade etti.

Bilindiği üzere sıtma hastalığı çoğunlukla Asya ve Afrika’da görülmesine rağmen, dünyanın birçok yerine de yayılmış durumda…

Sivrisineklerde bulunan parazitlerin insanları ısırmasıyla görülen sıtma vakalarının tedavi edilmemesi halinde ciddi problemlere yol açtığı, hatta ölümcül olabildiği de biliniyor.

WHO’dan bilgi istenmişti…

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde Esentepe’de Ağustos ayının son haftasında tatil için kalan 3 İngiliz turistte sıtma vakasına rastlanıldığını açıklamıştı.

Yapılan açıklama sonrasında Sağlık Bakanlığı ise konunun araştırıldığını belirtmiş, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla hastalığa yakalandığı iddia edilen 3 kişinin isimlerinin ve ne zaman nerede ve ne kadar süre kaldıklarıyla ilgili detaylı bilgileri Dünya Sağlık Örgütü’nden talep edildiğini kaydetmişti.

Rakamlarla sıtma hastalığı…

31 vaka, 23’ü öğrenci!

2013’ten sonra ciddi artış…

Resmi kayıtlara göre 2013’te 2 kişiye ‘sıtma’ tanısı konuldu.

Bu kişilerin 1’inin Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim görmeye gelen öğrenci olduğu belirtilirken, diğer kişinin ise yabancı uyruklu çalışan olduğu kayıtlara geçti.

2013’ten yılından itibaren sıtma vakalarında artış yaşandığı dikkat çekti.

Yıldan yıla artış…

Bir önceki yıl 2 olarak belirlenen sıtma vakası, 2014’te 9’a ulaştı.

Bunların 6’sı öğrenci, 3 tanesi de çalışandı…

Rekor 2015’te…

Kıbrıs’ın kuzeyinde en fazla sıtma vakası 2015 yılında görüldü.

Resmi kayıtlara göre; sıtma hastalığıyla ilgili 13 kişi, 2015 yılında tedavi gördü.

Bu kişilerin 11’ini yurtdışından öğrenim görmek için gelen öğrenciler oluşturdu, 2 kişi de yabancı uyruklu işçiydi…

Düşüşe geçti…

2015 yılından sonra sıtma vakalarında düşüş yaşandı.

2016’da 2’si öğrenci, 1’i çalışan olmak üzere 3 kişiye sıtma tanısı konuldu.

8 ayda 4 vaka!...

2017’nin ilk 8 ayında ise 4 kişiye sıtma tanısı konulduğu kayıtlara geçti.

Sıtma tanısı konulan 4 kişinin 3’ü öğrenci, 1’i ise çalışma izinli olarak ülkeye gelen bir kişiydi…

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana:

“Teşhis konulan hastaların tümü bu hastalığı yurt dışından getirdi”

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2013 yılından beridir hiçbir KKTC ve TC uyruklu vatandaşın sıtma hastalığına yakalanmadığını ifade eden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, ülkemizde de bu hastalığa yakalanan yabancı uyruklunun bulunmadığını belirtti.

Dana, “Teşhis konulan hastaların tümü bu hastalığı yurt dışından getirdi” diyerek, ülkeye giriş yapan öğrencilerin ve çalışma izinlilerin sağlık kontrollerinde teşhislerin konulduğunu söyledi.

Yasal prosedüre göre sıtma hastası olan kişilerin 3 günlük tedavi sürecinden geçtiğini de dile getiren Müsteşar Dana, bu sürenin ardından hastaların sağlıklarına kavuştuğunu, ülkeden de sınır dışı edilmediklerini kaydetti.

Yıldan yıla dağılım…

Müsteşar Dana, vakalarla ilgili geçmiş bilgileri de paylaşarak, sıtma hastalığı görülen öğrencilerin yüzde 90’ının Nijerya uyruklu, çalışanların ise Hindistan ve Pakistanlı olduklarını söyledi.

2013’te 1 öğrenci ve 1 çalışan olmak üzere toplamda 2 kişide ‘sıtma’ hastalığının görüldüğünü ifade eden Dana, şöyle konuştu: “2014’te 6’sı öğrenci, 3 tanesi çalışan olmak üzere toplamda 9 kişide sıtma görüldü. 2015’te bu rakam 13 olarak belirlendi. Bunların 11 öğrenci, 2 ise çalışandı.

2016’da 2’si öğrenci, 1’i çalışan olmak üzere 3 kişi, 2017’de de bugüne kadar 3’ü öğrenci, 1 çalışan dahil 4 kişiye sıtma teşhisi konuldu.”