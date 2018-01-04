Mağusa’da 22 Şubat 2017 tarihinde 485 gram 430 miligram Sentetik Cannabionoid ile 53 gram 94 miligram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarruf eden sanık Öner Denizsev hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından yargılanarak suçlu bulunan sanık Denizsev, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bahçeye gömmüştü...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 22 Şubat 2017 tarihinde sanık Öner Denizsev’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar alması üzerine, sanığın evine gidilmiş ve sanık Denizsev evinin önünde tespit edilmişti. Narkotik ekipleri sanık Denizsev’in evinde yaptığı aramada çamaşır makinesi arkasında ve bahçede gömülü poşet ve kavanoz içerisinde toplam 53 gr 94 miligram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 485 gram 430 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirmişti.

Suçlu bulundu...

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Öner Denizsev’i aleyhine getirilen davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum edildiği suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirten Sağer, Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde suçlarının 18 yıla kadar, Hintkeneviri türü uyuşturucu suçlarının ise 15 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğünü vurgulayarak öngörülen cezalardan da anlaşılacağı gibi işlenen suçun ciddiyetinin ve vahamiyetinin ortada olduğunu açıkladı. Sağer, son 10 yılda 9 kez uyuşturucu madde suçlarının Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini meşgul eden birinci suç türü olduğuna dikkatleri çekerek, 2016 yılında 626 davanın 260’ını uyuşturucu madde suçlarının oluşturduğunu açıkladı. Uyuşturucu suçlarının ülkemizde yaygın olarak işlenen suçlar arasında yer aldığını belirten Sağer, bu tür suçların toplum huzurunu bozarak kamu sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Sabıka kaydı kabarık...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sabıka kaydı kabarık olan sanık Öner Denizsev’in ilk sabıkasının 30 yıl önce olmasına rağmen 9 kez mahkum edilip çeşitli cezalar aldığını ve hayatının 15 yılını cezaevinde geçirdiğini belirtti. Islah olmaya niyeti olmayan sanığın uzun süre uyuşturucu maddeden uzak tutmak gerektiği inancında olduğunu belirten Sağer, sanık Denizsev’i mahkum olduğu davalardan 5 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.