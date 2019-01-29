4G ne zaman?

Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs’ın kuzeyinde hem mobil hem de ADSL internet sağlayıcıları, altyapı sorunlarının giderilmesini istedi, böylelikle daha güçlü ve hızlı bir internet sunabileceklerini dile getirdi.

4G kullanımına geçmek isteyen mobil internet sağlayıcıları, yeterli altyapı sağlanması ile bunun gelecek yıl başlamasının mümkün olduğu görüşünde birleşti.

İnternette yaşanan sıkıntının ülkedeki bazı eksikliklerden kaynaklandığını söyleyen internet sağlayıcıları, yapılacak gelişmelerle çok daha kaliteli bir hizmet sağlanabileceğini belirtti.

İnternet sağlayıcıları, yaşadıkları sorunları ve yapılması gerekenleri YENİDÜZEN’e anlattı.

KKTCELL Finans ve Regülasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler, Ulaştırma Bakanlığı’na altyapı için gereken ihaleyi sunduklarını, 4G’ye geçmek istediklerini bildirdi.

ADSL internet sağlayıcısı Nethouse, altyapının geliştirilmesi ile sektörde yaşanan hız kaybı ve internet kesintisi sorunlarının da giderilebileceği görüşünde.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ise daha sağlıklı ve hızlı internet kullanımı için kablolu ADSL’i önererek, kablosuz wifi kullanımında daha çok şikayetler olduğunu söyledi.

Telekominikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz:

“Kablolu internet daha sağlıklı”

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, şöyle konuştu: “Evlerde ve işletmelerde kullanılan ADSL’in, kablosuz olanlarında kesinti gibi sorunlar yaşanması daha olasıdır. Ancak kablolu internet kullanımı, daha sağlıklı ve dayanıklıdır. Coğrafi olarak bakıldığında da, kablolu internet, yağmur veya kötü hava koşullarında da yine aynı şekilde çalışır. ADSL’de yaşanabilecek sorun, kablonun kopması durumundadır. Böyle bir durumda ise destek aranarak yeni kablo sağlanır ve sorun giderilir. Şu anda kablolu internette yaşadığımız bir sorun veya kesinti yok.”

Nethouse Pazarlama ve Bireysel Satış Müdürü Canan Yorgancıoğlu:

“Altyapı sebebiyle istediğimiz kaliteyi sağlayamıyoruz”

Nethouse Pazarlama ve Bireysel Satış Müdürü Canan Yorgancıoğlu, şunları belirtti:

“ Nethouse olarak her zaman müşterilerimize en iyi ve en sağlıklı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda sık sık iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız yapılmaktadır. Bu çalışmaları genelde kullanımın en az olduğu saatlerde gerçekleştiriyoruz. Vericilerimiz sık sık kontrol edilip, güçlendirilmektedir. İnternet verisinin kontrolü ve her bir vericimizi 24 saat izlemekteyiz. Ada çapındaki tüm vericilerimize yeni güç kaynağı kurduğumuz için herhangi bir elektrik kesintisinde bile 3 gün boyunca internet hizmeti kesilmemektedir. Nethouse olarak çoğunlukla kablosuz wifi hizmeti vermekteyiz. Çatıya anten takılarak evin içerisine wifi modem kurulumu gerçekleştirerek müşterilerimize kablosuz internet hizmeti sağlamaktayız. Günümüz internet altyapısı sebebiyle talep ettiğimiz kapasiteyi alamıyor oluşumuz, ülkemize gelen band sağlayan firmanın tekel oluşu ve alternatifinin bulunmaması bizim için sorun teşkil etmektedir. Altyapıyı genişleten girişimlerin yetersiz kontrolü ve denetimsiz oluşu da tabi ki bizi etkilemektedir. Wifi hizmeti verebilmek için satın aldığımız cihaz ve malzemelerin döviz üzerinden satılıyor olması nedeniyle fiyatlarının yüksek oluşu da bizim için bir problemdir. Bu cihazların devamlılığını sağlayacak olan güç kaynaklarının da yüksek fiyattan satılması, maddi olarak problem yaşamamıza ve bunu internet satış fiyatlarımıza tam anlamıyla yansıtamadığımız için mağduriyet yaşamamıza sebep olmaktadır.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar:

“Altyapı sağlanırsa 4G’ye geçmek mümkün”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, şunları aktardı: “Biz Kıbrıs’ta şu an mobil internet için 3G kullanıyoruz, ancak dünya, 4G’ye geçmiş durumda. Türkiye ise, 4G’nin bir üstü olan 4.5G’yi kullanıyor. 5G kullanımına 2020’de geçileceği duyuruldu. Kıbrıs’ın güneyi de, çok önceden 4G kullanmaya başladı. Şu anki şartlarda, ülkemizde altyapı eksikliği olduğu için biz henüz 4G’ye geçemiyoruz. Fiber altyapı sağlanması, devletin yetkisi ve kontrolü altında. Mevcut altyapının geliştirilmesi ile 2020 veya 2021’de biz de 4G, hatta 5G kullanımına başlayabiliriz. Ancak dediğim üzere, bu tamamen altyapı sağlanmasına bağlıdır. Biz şirket olarak buna hazır olsak da, yeterli altyapı sağlanmadan devletin ihaleye çıkması mümkün değil. Ülkemizde de artık her şey dijital dönüşüme ayak uyduruyor ve hızla ilerliyor. Akıllı park projemiz, Ekonomi Bakanlığı ile görüşerek hazırladığımız enerjinin verimliliği projemiz bunlardan bazıları. Dijital dönüşüm ve internetin hızlanması ve yeni teknolojiler ülkemizde hayatın kolaylaşmasını sağlayacaktır. Kurum olarak insanlara en iyi iletişim ve teknolojiyi sağlıyoruz ve daha fazlasını istiyoruz. Bu istek de ancak ülkenin altyapısının gelişmesi ile mümkün olacaktır.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler:

“Mobil iletişimde sunulan internet hızlarında herhangi bir yenilik veya değişiklik mümkün değil”

KKTCELL Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler, şöyle konuştu: “Şu anda ülkemizde kullanılan mevcut 3G teknolojisinden dolayı mobil iletişimde sunulan internet hızlarında herhangi bir yenilik veya değişiklik mümkün değildir. Hızlarda değişim olması için kullanılan teknolojinin ileriye taşınması gerekmektedir. 4.5G’nin gelebilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’nın Frekans ihalesine çıkması gerekmektedir. Şebekemiz 4.5G ye altyapı olarak hazır durumdadır, frekans ihalesinin sonucuna göre eklemeler ile kısa sürede hizmet verebilecektir. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak konuyla ilgili talebimiz yıllardır olduğu gibi güncel bir şekilde Ulaştırma Bakanlığı’nda mevcuttur. 4.5G’ye altyapı ve teknolojik olarak hazır durumdayız. Bu konuda 3G’yi de ülkemizde müşterilerimize yıllardır en kaliteli hizmetle sunan operatör olarak tecrübeli, ülkemize yatırım yapmaya bir o kadar hevesliyiz. Kuzey Kıbrıs Turkcell, adanın lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak 4G beta aşamasındaki testlerini ve hazırlıklarını 2014 yılında yani 4 yıl önce dünyayla eş zamanlı yapmıştır. Fakat 4.5G Türkiye’de 2 yıl önce hayata geçtiği halde ülkemizde henüz hayata geçmemiştir. Bu teknolojinin hayatımıza girmesi için devlet tarafından bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler ve ihale için henüz net bir tarih yoktur. BTHK’dan edindiğimiz bilgiye göre ihale için gerekli hazırlıklar son haline getirilmiştir. Konu hali hazırda Ulaştırma Bakanlığı’nın uhdesindedir. Bu teknolojinin olmazsa olmazlarından birisi fiber altyapıdır. Bunun için de fiber altyapıya ilişkin devlet politikasının bir an önce belirlenip konunun çözümlenmesi gerekmektedir. Müşterilerimizin birçoğu artık 4G uyumlu ve özellikli cihazlar kullanmaktadır. Ayrıca sim kartları da bu teknoloji uyumlu olarak hatlarında mevcuttur. Kısacası operatör olarak biz ve bu teknolojinin kullanıcıları olarak ülkemizin insanı bu teknolojiye hazır durumdadır. Ülke ekonomimizin turizm ve eğitim ağırlıklı olduğunu da dikkate alırsak ülkemizde iletişim hizmetlerinde hala 4.5G’ye geçememiş olmamız ve geniş bant internet hizmetlerinde hala radyo frekansıyla hizmet veriyor olmamız üzücüdür. Dünya teknolojilerinden geri kalmamak için 4.5G’nin acilen hayatımıza girmesi şarttır. Konuyla ilgili ülkemizdeki tüm yetkililerin gereken desteği sağlamaları beklenmektedir. Bu, Kuzey Kıbrıs halkına karşı hepimizin bir görevidir. Gerek mobil, gerekse sabit internet hizmetlerinde zaman zaman yaşadığımız yavaşlama veya kesintilerin altyapı kaynaklı nedenleri vardır. Öncelikle ülkemizin internet çıkışı tek kanal üzerinden yapılmakta Telefon Dairesi’nin işlettiği Fiber hat üzerinden Türkiye’ye, Türk Telekom’a ulaşan bağlantı Türk Telekom üzerinden internete açılmaktadır. Bu hattın ikinci bir backup’ının olmaması bu hattan alınan serviste meydana gelen aksaklıkların ülkemizdeki tüm internet erişimini olumsuz etkilemesi söz konusudur. Yurt dışı internet çıkışımız için ikinci bir faal hattın acilen devreye alınması önem arz etmektedir. İkinci bir yavaşlama veya kesinti kaynağı ise ülkemizdeki iletişim altyapısının maalesef hala çanak antenlerle ve radyo frekansı ile işletiliyor olmasıdır. Yapılaşma, hava durumu değişiklikleri, belli bölgelerdeki radyo frekansı yoğunlaşmasının yol açtığı frekans kirliliği, radyo frekansının kapasite sınırlılığından kaynaklanan yoğun kullanım zamanlarındaki yavaşlama vb. birçok sorun iletişim altyapısının Fibere geçirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Aslında, GSM için bize verilmiş olan lisansta “GSM hizmeti için gerekli altyapıyı kurar ve işletir” denmesine karşın bizim mobil iletişim hizmetlerindeki tüm bu sıkıntıları ortadan kaldıracak fiber altyapıyı kurmamıza izin vermemekte ve bu konuyu “Fiber altyapıya ilişkin ulusal politikanın belirlenmesi” gibi belirsiz bir sürecin sonrasına ertelemektedir. Gerek mobil gerekse de sabit internet hizmetleri için elzem olan bu fiber altyapı konusu tesisi aşamasında ciddi bir yatırım, işletme aşamasında da yüksek bir servis-işletme kalitesi gerektirmektedir. Bu konuda KKTCELL olarak gereken yatırımı yapmaya ve gerek hakkımız olan GSM altyapısında gerekse de bu altyapıya gereksinim duyan tüm servis sağlayıcılarına kalite garantisi ile bu hizmeti vermeye talip olduğumuzu her platformda ifade ettiğimiz gibi burada da tekrar etmek isteriz.”