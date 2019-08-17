4 yaşındaki Isabel hayatını kaybetti

Çatalköy'de bugün saat 16.00 sıralarında havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki kız çocuğu kaldırldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Polis Basın subaylığından verilen bilgide ise şu şekilde:

Ani ve Gayri Tabii Ölüm Bugün, saat 16.00 sıralarında, Çatalköy'de, Isabel Ahmed (K-4), havuz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirmiştir. Isabel Ahmed kaldırıldığı kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.