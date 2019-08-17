4 yaşındaki Isabel hayatını kaybetti
Çatalköy'de bugün öğle saatlerinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki kız çocuğu Isabel Ahmed hayatını kaybetti.
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Çatalköy'de bugün saat 16.00 sıralarında havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki kız çocuğu kaldırldığı hastanede yaşamını kaybetti.
Polis Basın subaylığından verilen bilgide ise şu şekilde:
Ani ve Gayri Tabii Ölüm Bugün, saat 16.00 sıralarında, Çatalköy'de, Isabel Ahmed (K-4), havuz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçirmiştir. Isabel Ahmed kaldırıldığı kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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Etiketler : havuz boğulma, 4 yaşındaki çocuk
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