39 isim, eski görevine dönebilir

Ayşe GÜLER

‘Müşavirlik’ sistemini ortadan kaldıran, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hayata geçmesi ile 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde kamuya atanan 39 isim için eski görevlerine dönmelerinin kapısı aralandı.

Yeni hükümet döneminde, bu isimlerin görevden alınmaları halinde müdür olmadan önceki baremlerinde çalışmaya devam edecek.

Yeni düzenlemeye göre; Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı hariç, Başbakanlık dahil toplam 9 bakanlıkta 15 aydır görev alan söz konusu kişiler müşavir olamayacak.

En fazla atama İçişleri Bakanlığı’nda…

Bakanlıklardan derlenen bilgiye göre; atama yapılmasına rağmen, görevden alınmaları halinde kamu görevine dönecek 13 isim bulunuyor.

CTP-HP-TDP-DP 4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde yasallaşan yeni düzenlemeye göre bu statüde Başbakanlığa tek atama yapıldı.

Personel Dairesi Müdürlüğüne atanan Nahide Kayan Eraslan, görevden alınması halinde daha önce kamudaki görevine devam edecek.

Aynı şekilde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na yapılan 3 atama bu kapsamda…

Eğitim Bakanlığı’nda 7 isim…

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 7 atama, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na 2, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndaki 4 atama müşavir olamayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki 2, Sağlık Bakanlığı’ndaki 3 görevlendirmenin yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda ise 3 isim eski görevine dönecek.

Bunun yanı sıra Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nda bu kapsama giren görevlendirme bulunmuyor.

BAKANLIK DAĞILIMI NASIL?

Başbakanlık’ta tek atama, Dışişleri’nde 3…

Başbakanlık’ta yalnızca Personel Dairesi Müdürlüğüne atanan Nahide Kayan Eraslan kamudaki görevine devam edecek. Diğer tüm atamalar, daha önce müşavir olan isimlerden oluşuyor.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mustafa Kendir, Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ ve Müsteşar Güneş Onar, ‘müşavir’ olamayacak. Daha önce devletteki işine dönecek.

Ekonomi ile tarımda 6 isim…

Maliye Bakanlığı’nda ise bu statüde herhangi bir isim yer almıyor.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi ile Şirketler Mukayyitliği Müdürü Olgun Yetişmiş müşavir olmayacak. Her ikisi de Vergi Dairesi’ndeki görevlerine geri dönecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Tarımsal Araştırma Dairesi Müdürü Cem Karaca, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu aynı pozisyonda bulunuyor.

Eğitim Bakanlığı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda ise İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Ahmet Karahan, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Neşe Ertok, Bakanlık Müdürü Talim Özbolat da kamuda görevine devam edecek.

Öte yandan Eski Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan, görev süresini doldurduğu için emekliye ayrıldı.

Çalışma’da iki isim…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ise bu pozisyonda, kamu görevine dönecek iki isim bulunuyor.

Biri Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven diğeri de Çalışma Dairesi Müdürü Ergenç Semerci…

Bakanlıktaki diğer tüm atamalar, geçmişte ‘müşavir’ olan, şu anda da göreve çağrılan isimlerden oluşuyor.

13 görevlendirme de İçişleri Bakanlığı’nda…

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nda müdür olarak atanan ancak kamudaki işine dönecek 13 isim bulunuyor.

Harita Dairesi Müdürü Ahmet Alemdar, Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan, Tapu ve Kadastro Müdürü Arif Ozankaya, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin ile Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal görevlerinin sona ermesi halinde devletteki görevine kaldığı yerden devam edecek.

Aynı zamanda Girne Kaymakamı Sinan Güneş, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş de müşavir olmayacak. Bakanlık Genel Koordinatörü Evin Unutmaz, Sosyal Konut Dairesi Müdürü Ercan Beşerler, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Fezile Gür, Plan Proje Müdürleri Mazlum Kortaş, Ebru Çomunoğlu da bu isimler arasında.

Sağlık’ta 3 atama, turizmde yeni görevlendirme yok…

Sağlık Bakanlığı’nda bu pozisyonda olan 3 isim bulunuyor.

Buna göre Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ ile İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Özyiğit, görevden alınmaları halinde kamuya geri dönecek.

4 isim de Bayındırlık’ta…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda ise 4 isim, müdürlük görevinin sona ermesi halinde kamudaki işine devam edecek.

Limanlar Dairesi Müdürü Oran Soyel, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, Bakanlık Müdürü Zerrin Metcooğlu, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akça bu pozisyonda olan isimler…

Öte yandan Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’nda ise henüz yeni görevlendirme yapılmadı.