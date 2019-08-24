387 bin TL'yi kendi adlarına yazdılar

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export LTD isimli işyerine ait 7 adet çek yaprağını çalıp sahtelediği öne sürülen şirket çalışanı A.A. tutuklanarak bu sabah mahkemeye çıkarıldı. A.A. ile birlikte olaya karıştığı düşünülen ve kayıplara karışan A.B. ise henüz tespit edilemedi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis 2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde Lefkoşa’da sakin A. A. ve aranan şahıs A.B,. Lefkoşa‘da sakin Tekin Birinci’nin direktörü ve sahibi olduğu Convergence Import and Export LTD isimli iş yerinde çalıştıkları ve şirket adına ıstar edilmiş Asbank kaşideli 4 adet boş çek yaprağı ve Garanti bankası kaşideli 3 adet boş çek yaprağını sirkat edip 4 adet çek yaprağını A. A. adına yazıp sahteleyip tedavüle sürerek toplam 257 bin TL, 3 adet çek yaprağını A.B adına düzenleyip sahteledikten sonra tedavüle sürüp 130 bin TL sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi.

Polis zanlı A.A.’nın tespit edilip tutuklandığını ancak A.B’nin ise 22 Ağustos 2019 tarihinde çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın ciddi olduğunu belirterek aranan bir şahsın olduğu bu meselede zanlının ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.