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32. Kitap Fuarı yarın başlıyor

32. Kitap Fuarı yarın başlıyor

Işık Kitabevi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 32. Kitap Fuarı yarın başlıyor.

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Işık Kitabevi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 32. Kitap Fuarı yarın başlıyor. 26 Ağustos - 6 Eylül 2019 tarihleri arasında sürecek fuar, Lefkoşa Kızılbaş Kilisesi içerisinde yer alan Gençlik Merkezi'nde geçekleşecek. Fuar, her gün 09.00 - 13.00 ve 17.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacak. Fuar boyunca tüm kitaplar %10 indirimli olacak.

32. Kitap Fuarı programı şu şekilde;

26 Ağustos 2019 – Açılış ve Kokteyl

Pazartesi - Saat: 20.30 - Müzik: Nejla Egemen, Baran Mutluyakalı, Fikrican Kayıkçı, Arda Gündüz

                       Onur Ödülü: Alpay Durduran,  Sanat - Edebiyat Hizmet Ödülü: Tuncer Bağışkan, Feriha Altıok (ve kitap imza)

 

27 Ağustos 2019 – Panel: Kayıp Kentler ve Hayalet Şehirler

Salı - Saat: 20.30   Moderatör: Serkan Tansel

                                  Konuşmacılar: Mete Hatay, Merter Refikoğlu, Gizem Caner

 

28 Ağustos 2019 – Söyleşi: Mario Levi  (Türkiye’den Konuk Yazar )

Çarşamba - Saat: 20.30      Moderatör: Bulut Unvan

                                                        

29 Ağustos 2019 – Panel: Planlı Ya da Protokollü Ekonomi

Perşembe - Saat: 20.30     Moderatör; Yenal Süreç

                                            Konuşmacılar: Serdar Denktaş, Fehiman Eminer, Ferdi Sabit Soyer

 

30 Ağustos 2019 – Panel: Coğrafya Kader Midir? “Bölgeselleşen Kıbrıs”

Cuma - Saat: 20.30           Moderatör: Nur Köprülü

                                            Konuşmacılar: Sait Akşit, Kutay Bektaşoğlu, Andonis Hacigiriyakos

 

31 Ağustos 2019 – Panel: Üretmekten VazgeçME

Cumartesi - Saat:20.30   Moderatör; Kani Kanol

                                          Konuşmacılar: Hürrem Tulga, Mertkan Hamit, Ahmet Uzun 

                                                                                                      

1 Eylül 2019 – Panel: Yoksulluk, Savaş ve Göç

Pazar - Saat: 20.30     Moderatör: Ali Dayıoğlu

                                        Konuşmacılar: Tözer Karafistan, Mine Yücel, Faika Paşa

 

2 Eylül 2019 – Panel:  Kıbrıs'ta Türkçe Hikâyenin Seyri (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)

Pazartesi - Saat: 20.30    Moderatör: Fatoş Avcısoyu Ruso

                                      Konuşmacılar: Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Ahmet Yıkık

                                

 3 Eylül 2019 – Söyleşi: GENÇLİK FORMU: Umut Etmekten Vazgeçme

Salı - Saat: 20.30            Moderatör: Senalp Canlıbel   (Düzenleyen: Tabella.org)             

 

4 Eylül 2019 – Panel: Demokrasi: Sandık ve Ötesi

Çarşamba - Saat: 20.30  Moderatör: Öntaç Düzgün

                                             Konuşmacılar: Asım Akansoy, Yonca Özdemir, Bülent Evre

 

 5 Eylül 2019 – Söyleşi: Ümit KıvançO Meslek Bunalımda; Hakikat Arayışına Devam(Türkiye’den konuk)

Perşembe - Saat: 20.30  Moderatör: Sinan Dirlik   (Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)

 

6 Eylül 2019 – ŞİİR GECESİ: Düşünce Özgürlüğü için “İki Toplumlu Şiir Gecesi”

Cuma - Saat: 20.30                   (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)     

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