Işık Kitabevi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 32. Kitap Fuarı yarın başlıyor. 26 Ağustos - 6 Eylül 2019 tarihleri arasında sürecek fuar, Lefkoşa Kızılbaş Kilisesi içerisinde yer alan Gençlik Merkezi'nde geçekleşecek. Fuar, her gün 09.00 - 13.00 ve 17.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacak. Fuar boyunca tüm kitaplar %10 indirimli olacak.

32. Kitap Fuarı programı şu şekilde;

26 Ağustos 2019 – Açılış ve Kokteyl

Pazartesi - Saat: 20.30 - Müzik: Nejla Egemen, Baran Mutluyakalı, Fikrican Kayıkçı, Arda Gündüz

Onur Ödülü: Alpay Durduran, Sanat - Edebiyat Hizmet Ödülü: Tuncer Bağışkan, Feriha Altıok (ve kitap imza)

27 Ağustos 2019 – Panel: Kayıp Kentler ve Hayalet Şehirler

Salı - Saat: 20.30 Moderatör: Serkan Tansel

Konuşmacılar: Mete Hatay, Merter Refikoğlu, Gizem Caner

28 Ağustos 2019 – Söyleşi: Mario Levi (Türkiye’den Konuk Yazar )

Çarşamba - Saat: 20.30 Moderatör: Bulut Unvan

29 Ağustos 2019 – Panel: Planlı Ya da Protokollü Ekonomi

Perşembe - Saat: 20.30 Moderatör; Yenal Süreç

Konuşmacılar: Serdar Denktaş, Fehiman Eminer, Ferdi Sabit Soyer

30 Ağustos 2019 – Panel: Coğrafya Kader Midir? “Bölgeselleşen Kıbrıs”

Cuma - Saat: 20.30 Moderatör: Nur Köprülü

Konuşmacılar: Sait Akşit, Kutay Bektaşoğlu, Andonis Hacigiriyakos

31 Ağustos 2019 – Panel: Üretmekten VazgeçME

Cumartesi - Saat:20.30 Moderatör; Kani Kanol

Konuşmacılar: Hürrem Tulga, Mertkan Hamit, Ahmet Uzun

1 Eylül 2019 – Panel: Yoksulluk, Savaş ve Göç

Pazar - Saat: 20.30 Moderatör: Ali Dayıoğlu

Konuşmacılar: Tözer Karafistan, Mine Yücel, Faika Paşa

2 Eylül 2019 – Panel: Kıbrıs'ta Türkçe Hikâyenin Seyri (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)

Pazartesi - Saat: 20.30 Moderatör: Fatoş Avcısoyu Ruso

Konuşmacılar: Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Ahmet Yıkık

3 Eylül 2019 – Söyleşi: GENÇLİK FORMU: Umut Etmekten Vazgeçme

Salı - Saat: 20.30 Moderatör: Senalp Canlıbel (Düzenleyen: Tabella.org)

4 Eylül 2019 – Panel: Demokrasi: Sandık ve Ötesi

Çarşamba - Saat: 20.30 Moderatör: Öntaç Düzgün

Konuşmacılar: Asım Akansoy, Yonca Özdemir, Bülent Evre

5 Eylül 2019 – Söyleşi: Ümit Kıvanç “O Meslek Bunalımda; Hakikat Arayışına Devam” (Türkiye’den konuk)

Perşembe - Saat: 20.30 Moderatör: Sinan Dirlik (Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)

6 Eylül 2019 – ŞİİR GECESİ: Düşünce Özgürlüğü için “İki Toplumlu Şiir Gecesi”

Cuma - Saat: 20.30 (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)