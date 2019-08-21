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32. Kitap Fuarı programı açıklandı

32. Kitap Fuarı programı açıklandı

Işık Kitabevi’nin 32. Kitap Fuarı “VazgeçME” temasıyla 26 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında yapılıyor

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Işık Kitabevi’nin 32. Kitap Fuarı “VazgeçME” temasıyla 26 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında yapılıyor

Lefkoşa Gençlik Merkezi'nde yer alacak kitap fuarını programı şu şekilde:

“VazgeçME”
(26 Ağustos, Pazartesi – 6 Eylül, Cuma 2019)

26 Ağustos 2019 – Açılış ve Kokteyl 
Pazartesi - Saat: 20.30 - Müzik: Nejla Egemen, Baran Mutluyakalı, Fikrican Kayıkçı, Arda Gündüz
                       Onur Ödülü: Alpay Durduran,  Sanat - Edebiyat Hizmet Ödülü: Tuncer Bağışkan, Feriha Altıok (ve kitap imza)

27 Ağustos 2019 – Panel: Kayıp Kentler ve Hayalet Şehirler 
Salı - Saat: 20.30   Moderatör: Serkan Tansel
                      Konuşmacılar: Mete Hatay, Merter Refikoğlu, Gizem Caner

28 Ağustos 2019 – Söyleşi: Mario Levi  (Türkiye’den Konuk Yazar )
Çarşamba - Saat: 20.30      Moderatör: Bulut Unvan
                                                        
29 Ağustos 2019 – Panel: Planlı Ya da Protokollü Ekonomi 
Perşembe - Saat: 20.30     Moderatör; Yenal Süreç
                                            Konuşmacılar: Serdar Denktaş, Fehiman Eminer, Ferdi Sabit Soyer 

30 Ağustos 2019 – Panel: Coğrafya Kader Midir? “Bölgeselleşen Kıbrıs”
Cuma - Saat: 20.30           Moderatör: Nur Köprülü
                                            Konuşmacılar: Sait Akşit, Kutay Bektaşoğlu, Andonis Hacigiriyakos

31 Ağustos 2019 – Panel: Üretmekten VazgeçME
Cumartesi - Saat:20.30   Moderatör; Kani Kanol
                                          Konuşmacılar: Hürrem Tulga, Mertkan Hamit, Ahmet Uzun  
                                                                                        
1 Eylül 2019 – Panel: Yoksulluk, Savaş ve Göç 
Pazar - Saat: 20.30     Moderatör: Ali Dayıoğlu 
                    Konuşmacılar: Tözer Karafistan, Mine Yücel, Faika Paşa 

2 Eylül 2019 – Panel:  Kıbrıs'ta Türkçe Hikâyenin Seyri (Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)
Pazartesi - Saat: 20.30    Moderatör: Fatoş Avcısoyu Ruso
                                      Konuşmacılar: Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Ahmet Yıkık
                   
 3 Eylül 2019 – Söyleşi: GENÇLİK FORMU: Umut Etmekten Vazgeçme 
Salı - Saat: 20.30            Moderatör: Senalp Canlıbel   (Düzenleyen: Tabella.org)             

4 Eylül 2019 – Panel: Demokrasi: Sandık ve Ötesi 
Çarşamba - Saat: 20.30  Moderatör: Öntaç Düzgün 
                           Konuşmacılar: Asım Akansoy, Yonca Özdemir, Bülent Evre 

 5 Eylül 2019 – Söyleşi: Ümit Kıvanç “O Meslek Bunalımda; Hakikat Arayışına Devam” (Türkiye’den konuk)
Perşembe - Saat: 20.30  Moderatör: Sinan Dirlik   (Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği)

6 Eylül 2019 – ŞİİR GECESİ: Düşünce Özgürlüğü için “İki Toplumlu Şiir Gecesi”
Cuma - Saat: 20.30                   (Düzenleyen:  Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği)      
                         
                 Yer: Gençlik Merkezi – Kızılbaş Kilisesi 
*** Fuar her gün 09.00 - 13.00 ve 17.00 - 24.00 saatleri arasında açık olacaktır. 
*** Tüm kitaplar Kitap Fuarı süresince %10 indirimli satılacaktır.
 

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