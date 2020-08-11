3 yolcu için ‘karantinadan çıktı’ iddiası

Ercan’a iniş yapan İngiltere uçağının gelişi sonrasında 14 gün Malpas Otel’de karantinaya alınan yolcuların yakınlarından Ömer Dermay, otelde bulunan 3 kişinin karantinadan çıkarıldığını iddia etti.

YENİDÜZEN’e ulaşan Ömer Dermay, annesi Sevil Dermay’ın aynı uçakta geldiğini ve annesinin hem tansiyon hastası olduğunu hem de kalbinde pil bulunduğunu belirtti ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Dermay; “Bugün (dün) sabah 09.45 sıralarında annemin de karantinada bulunduğu Malpas Otel’e polisler geldi ve bir kişiyi karantinadan alıp, eve götürmeye çalışır. Annem de bunun üzerine 14 günlük karantina da kalınması gerektiğini ve bunun yanlış olduğunu söyler. İlgili polis annemin yanına gidip ‘haklısınız ama yapacak bir şey yok’ der. Sonrasında da ilgili kişi karantinadan otelden alınıp evine götürülür. Biz bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’nı aradık. Bakanlık, ilgili kişinin bir rahatsızlığı olduğunu ve daha önce böyle başvuruda bulunduğunu bize söyledi. Benim annem de hasta. Hem tansiyon hastası, hem de kalbinde pil var. Ama biz böyle girişimde bulunmadık. Çünkü ortada toplumun sağlığı söz konusu. Eğer böyle bir karar varsa bu herkese eşit derecede olmalı. Otelden Bir genç oğlan, bir de karı-koca çıkarıldı. Kadın hastaysa eşi de mi hasta? Bu yapılan bence yanlıştır” ifadelerini kullandı.