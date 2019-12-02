3 ölüm, 3 yıl, AYNI YOL

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 3 kişinin yaşamını kaybettiği feci trafik kazasının üzerinden 3 yıl geçti. Ülkeyi yasa boğan acı olayın ardından olay yerinde tek değişen yol kenarına monte edilen bariyerler oldu.

Felaketin yaşandığı yolda ölüm halen kol geziyor…

YOLDAKİ BÜYÜK ACI UNUTULDU…

3 yıl önce meydana gelen korkunç kazada 12 yaşındaki Sude Demirkıran, 17 yaşındaki İlayda Yeliz Öztürk ve minibüs şoförü 57 yaşındaki Denktaş Mutluel yaşamını kaybetmişti. Yaşanan feci kazanın ardından uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden yolda ne yazık ki “trafik yol güvenliğinin” sağlanması için ciddi bir tedbir alınmadı.

MANİCİ: “KATİL KİM?”…

Korkunç kazada yaşamını kaybeden 12 yaşındaki Sude Demirkıran’ın annesi Yeliz Manici, “ateş düştüğü yeri yakıyor” dedi, ihmaller yüzünden daha kaç ailenin canının yanacağını sordu. Yollarda denetim eksikliği ve ihmalin gözle görülür şekilde olduğunun altını çizen Manici, “Ben soruyorum bu yollarda kaybolan canların katili kim?”

Devrim DEMİR

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 3 kişinin yaşamını kaybettiği feci trafik kazasının üzerinden 3 yıl geçti. Ülkeyi yasa boğan acı olayın ardından olay yerinde tek değişen yol kenarına koyulan bariyerler oldu.

Felaketin yaşandığı yolda ölüm halen kol geziyor…

Yaşanan feci kazanın ardından uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden yolda “yol emniyetinin” sağlanması için ne yazık ki ciddi bir tedbir alınmadı.

Korkunç kazada 12 yaşındaki Sude Demirkıran, 17 yaşındaki İlayda Yeliz Öztürk ve minibüs şoförü 57 yaşındaki Denktaş Mutluel yaşamını kaybetmişti.

Ülkeyi yasa boğan acı olayın ardından olay yerinde tek değişen yol kenarına koyulan bariyerler oldu.

Felaketin yaşandığı anayolda, araçlar ve büyük TIR’lar için her hangi bir levha, uyarıcı çizgiler halen yok. Kazalardan ders çıkarmayan sürücüler de tehlikelerle dolu bu yolda ‘araç geçilmez’ yerlerde araç geçmeye devam ediyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan 12 yaşındaki Sude Demirkıran’ın annesi Yeliz Manici’nin isyanı ise 3 yıl geçmesine rağmen yolda henüz tedbir almayan tüm yetkililere….

YENİDÜZEN’e konuşan acılı anne Manici, “Acım ilk gün gibi aynı. 3 yıl geçti değişen sadece koltukta oturanlar. Söz verilmişti, o yol yapılacaktı ama sadece bir bariyerle olayı kapattılar” dedi.

O yoldaki acı unutuldu

En işlek yollardan biri olan Girne-Değirmenlik dağ yolunu kullanan bazı sürücüler de yaşanan felaketi çok çabuk unuttu. Birçok kazanın nedeni olan araç geçilmeyen yerde, süratli ve dikkatsiz bir şekilde araç geçmeye çalışan onlarca araç sürücüsü YENİDÜZEN objektifine yakalandı.

Yaşanan feci kazanın ardından uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden yolda ise ‘trafik yol güvenliğinin’ sağlanması için ciddi bir tedbir alınmadı.

Yalnızca, ağır vasıtaların tonlarca yükle yolu kullanmaları nedeniyle oluşan dalgalanmalar, özel bir silindirle ezilerek yer yer yok edildi, yer yer yerlerine ise yenileri eklendi.

Manici: “İhmaller daha kaç can yakacak?”

Biricik kızını 3 yıl önce o talihsiz kazada kaybeden anne Yeliz Manici’nin gözündeki yaş kurumadı. Kızının yokluğunu ilk gün gibi hissettiğini ifade eden Manici, yetkililerin felaketi çok çabuk unuttuğunu belirtti.

Kazadan sonra, yolların yapılacağına dair çok sözler verildiğini bunların hiç birinin yapılmadığını ve kendisinin de üç yıldır o yolu kullanmadığını belirten Manici, “İhmaller daha kaç can yakacak” diye sordu

“Elimde olsa o yolu trafiğe tümden kapatırdım”

YENİDÜZEN’e konuşan Yeliz Manici, kazanın ardından dönemin Başbakanı olan Hüseyin Özgürgün’ün aileleri davet ederek, yapılması gerekenlerin yapılacağı sözünü verdiğini anlattı.

Manici, “İlayda’nın annesi ile birlikte Özgürgün’ün makamına gittik. O yolların yapılacağını hatta kazada hayatını kaybedenlerin dikkat çekmesi için heykellerinin olay yerine yapılacağı sözünü aldık. Ben kazadan sonra bir daha asla o yolu kullanamadım. Elimde olsa o yolu trafiğe tümden kapatırım. Kamyonlar ve TIR’lar o yolda istedikleri gibi araç geçip sürat yapıyor. Biz sesimizi, acımızı duyurmak için ne zaman bir eylem yapsak bir bakan ya ortaya çıktı yasa sosyal medyadan yolların yapılacağı sözünü ortaya attı. Her şey sadece yalan, gelen cebini doldurma peşinde.”

“Katil kim?”

Korkunç kazada yaşamını kaybeden 12 yaşındaki Sude Demirkıran’ın annesi Yeliz Manici, ateşin düştüğü yeri yaktığına işaret etti, ihmaller yüzünden daha kaç ailenin canının yanacağını sordu. Yollarda denetim eksikliği, ihmalin gözle görülür şekilde olduğunun altını çizen Manici, “Ben soruyorum bu yollarda kaybolan canların katili kim? dedi.

Neler yaşanmıştı?

2016 yılı 29 Kasım tarihinde Karaağaç’tan Lefkoşa'daki okullarına gitmek için yollara düşen öğrenciler, feci şekilde yaşamını yitirmişti…

Değirmenlik- Girne dağ yolunda sabahın erken saatlerinde Karaağaç köyündeki öğrencileri taşıyan okul otobüsü ile tır yüz yüze çarpışmış; 3 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Dehşet kaza sonucunda 12 yaşındaki Sude Demirkıran, 17 yaşındaki İlayda Yeliz Öztürk ve öğrencileri taşıyan otobüs şoförü 57 yaşındaki Denktaş Mutluel olay yerinde hayatını kaybetmişti.

3 kişi yoğun bakımda kalmıştı

Kaza sonucunda iç organ yaralanması nedeniyle ameliyat edilen 15 yaşındaki TMK öğrencisi Doğukan Hüryaşar ile otobüs şoförü Denktaş Mutluel’in eşi 53 yaşındaki Ferah Mutluel ve 17 yaşındaki BEAL öğrencisi Havva Kaymakamtorunları ise yoğun bakım ünitesinde uzun süre tedavi görmüşlerdi.

TIR şoförü hala cezaevinde

Tüfekçi Şantiyesi yanında meydana gelen feci kaza sonucunda tır şoförü 25 yaşındaki Safa Güngör ise tedavisinin ardından tutuklanmış, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutularak, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Bakanlar Kurulu’ndan iade isteminde bulunan TC uyruklu mahkûm Safa Güngör’ün talebi, Bakanlar Kurulunca onaylanmış, Güngör’ün TC Devleti’ne geri verileceği duyulmuştu. Kazada yaşamını kaybedenlerin aile ve yakınları eylem düzenleyerek bu kararın iptalini sağlamışlardı.