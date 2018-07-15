3 BİN İNŞAAT 11 MÜFETTİŞ

Ayşe GÜLER

‘İş sağlığı ve güvenliği’ eksikliklerinin sıklıkla tartışıldığı, ölümlü iş kazalarının yaşandığı inşaat sektöründe ‘inşaat-müfettiş’ sayısındaki ‘dengesizlik’ ürkütücü boyuta ulaştı.

Ülkede faal durumda olan 3 bin inşaatı, Çalışma Dairesi’nde görevli yalnızca 11 müfettiş denetliyor.

Hemen her bölgede teftiş yapmaya çalışan müfettişlerin sayısı düşündürüyor.

Çalışma Dairesi verilerine göre; 7 Şubat ile 22 Haziran tarihleri arasında toplamda 226 inşaat denetlendi. Yapılan denetimlerde 102 inşaat kapatıldı.

Aynı dönemde önceden kapatılan 77 inşaatın yeniden, 3’ünün ise kısmen açıldığı kayıtlara geçti.

36 inşaatın uyarıldığı, 8 inşaatın da denetim sonrası eksikliklerinin giderildiği görüldü.

1 işyeri ise örnek şantiye olarak tespit edildi.

5 aylık dönemde yapılan denetimlerde; yasaya uygun hareket etmeyen, gerekli önlemleri almayan 5 işyerine toplamda 31 bin 970 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, inşaat sektöründe yapı denetim mekanizmasının hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

“İnşaatın temelinden, sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, şantiye güvenlik tedbirleri alınması gerekiyor” diyen Önderol, “Adanın her yerinde inşaat vardır. Gözden uzak, denetimden de uzak kalıyor.” şeklinde konuştu.

7 ŞUBAT-22 HAZİRAN DENETİM SONUÇLARI: 226 inşaat denetlendi.

Toplam 129 inşaatın bazısı uyarıldı, bazısı ise kapatıldı.

1 işyeri ‘örnek inşaat’ olarak tespit edildi.

5 işyerine 31 bin 970 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde 102 inşaat kapatıldı.

Aynı dönemde 77 inşaatın yeniden, 3’ünün ise kısmen açıldı.

36 inşaat uyarıldı, 8 inşaattaki eksiklikler denetim sonrası giderildi.

5 AYLIK DENETİM TABLOSU:

226 inşaat denetlendi,102’si kapatıldı…

7 Şubat ile 22 Haziran tarihleri arasında toplamda 226 inşaat denetlendi.

Yapılan denetimlerde 102 inşaat kapatıldı.

Aynı dönemde önceden kapatılan 77 inşaatın yeniden, 3’ünün ise kısmen açıldığı kayıtlara geçti.

36 inşaatın uyarıldığı, 8 inşaatın da denetim sonrası eksikliklerinin giderildiği görüldü.

1 işyeri ise örnek şantiye olarak tespit edildi.

Ülkede faal durumda olan 3 bin inşaatı, Çalışma Dairesi’nde görevli yalnızca 11 müfettiş denetliyor. Hemen her bölgede teftiş yapmaya çalışan müfettişlerin sayısındaki azlık düşündürüyor.

5 işyerine 31 bin 970 TL idari para cezası…

5 aylık dönemde yapılan denetimlerde; yasaya uygun hareket etmeyen, gerekli önlemleri almayan 5 işyerine toplamda 31 bin 970 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık bilgisine göre, kesilen idari para cezalarında ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’na aykırılık dikkat çekti.

Bunun dışında söz konusu işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne aykırılık nedeniyle idari para cezası kesildiği görüldü.

‘İş sağlığı ve güvenliği’ eksikliklerinin sıklıkla tartışıldığı, ölümlü iş kazalarının yaşandığı inşaat sektöründe ‘inşaat-müfettiş’ sayısındaki ‘dengesizlik’ ürkütücü boyuta ulaştı.

En fazla müfettiş sayısı Lefkoşa’da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan resmi bilgiye göre; en fazla müfettiş Lefkoşa bölgesinde.

Lefkoşa’da oldukça geniş bir alana yayılan inşaatları denetleyen müfettiş sayısı 6.

Bununla birlikte Mağusa ve Girne’de 2’şer, Güzelyurt’ta ise 1 müfettiş görev yapıyor.

ÖNDEROL: YAPI DENETİM MEKANİZMASI HAYATA GEÇMELİ… YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, inşaat sektöründe yapı denetim mekanizmasının hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol:

Gözden uzak, denetimden de uzak kalıyor

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, inşaat sektöründe yapı denetim mekanizmasının hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, akademisyenler ve bakanlığın yer aldığı ‘kriz masası’ oluşturduklarını söyleyen Önderol, “İnşaatın temelinden, sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, şantiye güvenlik tedbirleri alınması gerekiyor” dedi.

Önderol, denetimlerde hem ihbarlar hem de ana cadde üzerindeki yüksek yapıdaki inşaatlara öncelik

Tanındığını ifade ederek, “Adanın her yerinde inşaat vardır. Gözden uzak, denetimden de uzak kalıyor.” şeklinde konuştu.

“Önlemler denetim ya da ceza ile alınmamalı”

Yalnızca daire müfettişleri tarafından yürütülen denetimlerin yeterli olmadığını, bu konuda kamuoyu bilincinin oluşturulması gerektiğini söyleyen Önderol, inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemlerin denetim ya da ceza ile alınmaması gerektiğine de değindi.

Önderol, hem kaymakamlık hem de belediyelerin denetimlere katkı koyması için daha fazla mimar ve mühendis istihdamı yapması gerektiğini de vurgulayarak, “Denetimle ilgili tüm beklenti, Çalışma Dairesi müfettişlerinin üzerinde olmamalı” dedi.