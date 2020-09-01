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  3. 2’si yerel toplam 8 vaka daha
2’si yerel toplam 8 vaka daha

2’si yerel toplam 8 vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1455 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1455 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

1  Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1455

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 12 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 122.267     

Toplam Vaka Sayısı- 339  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 241

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 94 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 68  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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