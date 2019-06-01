26 yaşında trafik kurbanı!

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 04:30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu, Yeniceköy-Aslanköy kavşakları arasında meydana geldi. Ulukışla'da sakin Mehmet Aydın (E-26), yönetimindeki FL 624 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yeniceköy kavşağını geçtikten sonra yolun solundan çıkarak okaliptüs ağacına çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



