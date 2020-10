"24/31 Geçmek” sergisiyle barış teması

Sergi, "Medya ve Milliyetçi Anlatılar" temasını keşfetmek için 11 Kıbrıslı görsel sanatçıyı bir araya getiren Visual Voices tarafından “barış eğitimi” programı sonucu olarak düzenleniyor.



Program, Alman Enstitüsü Allianz Kulturstiftung tarafından desteklendi.

Eserlerini sergileyen sanatçılar: Irini Kattou, Zoe Polykarpou, Ioanna Neophytou, Lenia Georgiou, Nurtane Karagil, Dize Kukrer, Panagiotis Achniotis, Stephanie Lemesianou, Fetine Sel Tüzel, Hayal Gezer, Christina Christofi.

"24/31 Geçiş: Ben her zaman güneyden kuzeye, kuzeyden güneyi karıştırıyorum" sergisi Kıbrıs halkına, barikatın her iki tarafından çağdaş sanatsal yaratımı bu on bir sanatçının perspektifinden tanıma fırsatı veriyor ve sunulan mesajları eleştirel bir gözle gözlemlemeye çağırıyor.

Sergi; hem Kıbrıs'ta hem de uluslararası alanda olumlu sosyal değişimi teşvik etmeye ve barışı desteklemeye çalışıyorlar.

Visual Voices’in kurucu ortağı Marina Neophytou, "Bir kuruluş olarak, genç, görsel sanatçıların topluluklarında diyaloğu teşvik etme ve daha derin anlayış, işbirliği ve pozitif barışı sınırlayan kritik sosyal zorlukları vurgulama gücüne sahip anahtar iletişimciler olduğuna inanıyoruz," diyor.