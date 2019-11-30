2019 Yılı Kadın Girişimcileri ödüllendirildi

İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği ve Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’nde, başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

“Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganıyla düzenlenen törene, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet Partisi Lideri Tufan Erhurman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen’in yanısıra birçok milletvekili, bürokrat ve iş insanı katıldı.

İş Kadınları Derneği’nden verilen bilgiye göre, gecede Violin’de Miray Çakır, Viola’da Sinem Sadrazam ve Çello’da Püren Eda Gözer’in oluşturduğu Myrrha grubu törene katılan misafirlere müzik dinletisi sundu.

Törende, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet Partisi Lideri Tufan Erhürman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen birer konuşma yaptı.

2019 Yılının Kadın Girişimcileri, İş Kadınları Derneği temsilcisi Selin Candemir, Telsim temsilcisi Nil Zorlu Atai, Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcisi Semral Erel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilcisi Cemaliye Emir, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcisi Gülden Çağaloğlu, K.K.Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI) temsilcisi Ayça Yıldız, Genç İş İnsanları Derneği temsilcisi Zerrin Akıncı, bağımsız ekonomist Ebru Kaptan Sertoğlu ve 2018 Yılının Kadın Girişimcisi Deniz Şerifoğlu tarafından seçildi.

2019 Yılının Kadın Girişimcileri şöyle

“Yılın Kadın Girişimcisi; Çiftçi ve Yönetici Aytül Yorulmaz, Yılın Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi; BMP Trade LTD. Direktörü Elif Özerman, Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi; Kandili Ekmek Fırını Sahibi Hayriye Kandili, İş Kadınları Derneği Onur Ödülü, Eczacı Serpin Onay ve Telsim Özel Ödülü; Pendaya Eko Garden İşletmecisi Günay Solyalı.”