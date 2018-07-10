Küçük Kaymaklı’da yarın Akşam gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul’da eski başkanlardan Ahmet Dirgen, başkanlık için resmen başvuru yaptı. Başkan Hasan Tosunoğlu’nun devam etmeme kararının ardından, kulüp başkanlığına 20 yıl sonra yeniden aday olan Ahmet Dirgen, “Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’nü layık olduğu yerlere getirmek için çalışacağız” dedi. Bir süre önce Başkanlar Kurulu’nun devreye girerek, en geç 30 Haziran’da yapılması gereken genel kurulun geciktirilmesi ve mali durumun gözden geçirilmesi ile ilgili başlattıkları hareket sonrası eski başkanlardan Ahmet Dirgen aday oldu.

Dirgen: “Alacağı olan genel kurul gününe kadar başvuru yapsın”

1995-1997 yılları arası Küçük Kaymaklı’da başkanlık görevini yürüten Ahmet Dirgen, “Başkanlar Kurulu olarak arka arkaya yaptığımız toplantılar sonunda tüm başkanlar benim başkalığımda ısrar ettiler, ben de daha önceki deneyimlerime dayanarak bu görevi yeniden yapmayı kabul ettim ve dün itibarı ile başvurumu yaptım” dedi. Küçük Kaymaklı Başkan adayı Ahmet Dirgen, gazetemiz YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Kulüpten şu ana kadar alacağı olan her kesin genel kurul akşamına kadar başvuru yapmasını, aksi takdirde genel kurul sonrası gelen hiçbir faturayı kabul etmeyeceğini” söyledi.

“En geç bir hafta içinde her şey rayına oturacak”

Küçük Kaymaklı’da yarın akşam saat 20.00’de gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlık için tek aday olan Ahmet Dirgen, “Şu an itibarı ile takımla ilgili elimizde net bir bilgi yok. Ancak A2 takımından gelen genç oyuncuların olduğunu biliyoruz. Ancak yönetim kurulumu bir iki gün içinde netleştirip, tüm gücümüzle Kaymaklı ruhunu yeniden bizlere yaşatacak bir takım kurmak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. Genel kurulun ardından en geç bir hafta içinde her şeyin rayına oturacağını belirten Ahmet Dirgen, “Kaymaklı camiası bu zor dönemde yanımızda olsun yeter” dedi.