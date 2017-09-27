20 yıl ek süre!

Didem MENTEŞ



2010 yılında Kaya Artemis’e 10 yıllığına kiralanan Vakıflar İdaresi’ne ait bölgedeki 31 dönüm arazinin kira süresi, ‘spor kompleksi’ yatırımı için uzatıldı, 30 yıllığına çıkarıldı… Vakıflar İdaresi Kaya Artemis Otel’in yanında bulunan 31 dönüm arazi için ‘spor kompleksi’ yatırımı yapılacağı gerekçesiyle sözleşmeyi uzatma kararı aldı. Bakanlar Kurulu da kiralanmasına onay verdi… YENİDÜZEN’e konuşan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, 31 dönümlük arazinin 2010 yılında 50 bin sterline kiralandığını, şirketin uzun vadede yatırım yapacağına yönelik yaptığı müracaatı değerlendirerek, kira süresini 30 yıla çıkardıklarını açıkladı.

Vakıflar İdaresi’ne ait Bafra’da Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik şirketine 2010 yılında kiralanan 31 dönümlük arazinin kira süresi 20 yıl daha uzatılarak, 30 yıla çıkarıldı.

Kaya Artemis Otel’in yanında bulunan arazi, 2010 yılında söz konusu şirkete 10 yıllığına kiralanırken, araziye ‘spor kompleksi’ yatırımı yapılacağı gerekçesiyle, Vakıflar İdaresi sözleşmeyi uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu da arazinin ‘spor kompleksi’ yatırım amacıyla kiralanmasına onay vererek, söz konusu karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, arazinin 2010 yılında 50 bin sterline kiralandığını, şirketin uzun vadede yatırım yapacağına yönelik müracaatta bulunması üzerine sözleşmenin uzatıldığını ve kira bedelinin artırıldığını açıkladı.

İlk yıl 7 bin 50, ikinci yıl 1,500 aylık…

Resmi Gazeteye göre; Bafra’daki arazinin, ilk yıl 7 bin 50 Stg, ikinci yıl aylık 1,500 Stg, üçüncü ve onuncu yıla kadar % 5 artış, on birinci yıl, onuncu yıl kira bedeline % 10 artış, yirmi birinci yıl, yirminci yıl kira bedeline % 10 artış ve ondan sonraki yıllarda da %5 artış bedelle kiralanması UBP-DP Azınlık Hükümeti’nce onaylandı.

Yatırım ilk projelendirme süresi olmak üzere toplam 2 yılda tamamlanacak. Araziye futbol sahası, 52 oda, 104 yatak kapasiteli sporcu konaklama ünitesi, sporcu sağlık ünitesi ve spor aktivite alanlarından oluşan spor kompleksi ile yenilenebilir enerji kaynakları için güneş panelleri kurulacak.

Özel hususlarında belirtildiği kararda; yenilenebilir enerji için güneş panellerinin konulması ve diğer yatırımlar için gerekli izinlerin kiracıya ait olduğu belirtildi.

Kiracının ilgili makamlardan izin alması halinde güneş panellerinin yerleştirilmesi için belirlenecek alan için Vakıflar İdaresi’nin onayı gerekecek.

Arazide inşaat başlatılmıştı!

Bu arada YENİDÜZEN, 6 Mayıs’ta Kaya Artemis Otel’in girişindeki arazi içerisinde ‘futbol sahası izniyle’, Şehir Planlama Dairesi’nden ‘onaysız’ 3 katlı lojman yapmaya başladığını gündeme getirmişti. Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı söz konusu izinsiz yapının inşaatının İskele Kaymakamlığı tarafından durdurulduğunu açıklamıştı.

Ancak otel tarafından yapılan izinsiz inşaatın durdurulmadığı öğrenilirken, bu inşaatın 30 yıllığına kiralanan bahse konu 31 dönümlük arazi içerisine yapılan inşaat olduğu öğrenildi.

Sarıçizmeli: “Kaymakamlık kaçak lojman inşaatını durdurmadı”

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Vakıflar İdaresi’ne ait parsel no:448/1, 448/2 tapu referanslı 31 dönümlük arazinin emlağın spor tesisi olarak yapılacağını aktardı.

Sarıçizmeli, söz konusu arazinin Kaya Otel şirketine daha önce 10 yıllığına kiralandığını, kira sözleşmesinin 20 yıl daha uzatıldığını, yeni kiralanmış bir arazi olmadığını aktardı.

YENİDÜZEN’de daha önce gündeme gelen ‘kaçak lojman’ inşaatının ise İskele Kaymakamlığı tarafından durdurulmadığını belirten Sarıçizmeli, söz konusu tesisin yapımının devam ettiğini ve bitmek üzere olduğunu söyledi. Sarıçizmeli, söz konusu arazideki tesis inşaatıyla ilgili belediyeye resmi bir yazı halen ulaşmadığını ifade etti.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun:

“Spor kompleksi yatırımı için kira süresi uzatıldı”

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Kaya Otel şirketine 31 dönümlük arazinin 2010 yılında 50 bin sterline kiralandığını, şirketin uzun vadede yatırım yapacağını beyan ederek, müracaatta bulunduklarını ifade etti. Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu olarak toplandıklarını ve müracaatın değerlendirildiğini söyleyen Uzun, “yılda 7 bin sterlin kiraları vardı, biz bunu iki buçuk katına çıkararak, 18 bin sterline çıkararak kiraladık” dedi.

Kaya Otel’in 3 milyon Euro’luk bir yatırım yapacağını söyleyen Gürsel, daha önce 10 yıllığına arazinin kiralandığını ancak bu sürenin yatırımın yapılması için yeterli olmadığını bu nedenle yatırıma yönelik projelerde kira süresinin uzatıldığını aktardı. Gürsel, şirket ile daha önce yapılan kira sözleşmene bağlı kalarak, bu sözleşmenin 5’inci maddesine göre uzun vadede yatırım yapılacaksa vadenin uzatılacağı, kira bedelinin de artırılacağına dair anlaşma yapıldığını aktardı.

Şirketin söz konusu araziye spor kompleksi yapacağını aktaran Uzun, projenin uygun olması nedeniyle hem teminat aldıklarını hem de kira ücretlerini artırdıklarını ifade etti.

“İzinler alındı”

Kira sözleşmesine uygun şekilde spor kompleksiyle ilgili izin onaylarının alındığını aktaran Uzun, “biz Vakıf olarak olaya baktığımız zaman, aslında Bakanlar Kuruluna pek bir şey göndermiyoruz. Ama burada uzun vadeli bir yatırım olduğu için insanların mağduriyet yaşamaması için ve Vakıflar olarak iyi bir ticari bağlantıdır diye bu yönden yaklşarak onay verdik. Ticari açıdan hem iyi bir gelir elde edeceğiz hem de farklı bir tesis yapılacak. Spor takımlarının gelip hem tatil yapıp hem sporunu yapabileceği bir ihtiyaçtır. Bunları gözönünde bulundurarak onayladık”

31 dönümlük bu arazide daha önce başlayan inşaatın lojman değil, oraya gelecek olan futbolcuların konaklayabileceği odalar yapıldığını da söyleyen Uzun, futbol sahasıyla beraber, 52 oda, 104 yatak kapasiteli bir proje olduğunu aktardı.