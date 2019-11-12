2 yıldır izinsiz

Kıbrıs’ta ikamet izinsiz oldukları gerekçesiyle Lefkoşa’da tutuklanan M.S.A. ve L.H. bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Coşkun Küçük, olayla ilgili bulguları aktardı.

Küçük, huzurda bulunan zanlılar M.S.A. ve L.H.’nin 07.09.2017 itibaren ülkede izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.