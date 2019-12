2 milyon Euro’luk dolandırıcılık iddiası, 5 tutuklu

Aralarında tanınmış bir Kıbrıslı Türk müzisyenin de bulunduğu 5 kişi bir Alman şirketini 2 Milyon Euro dolandırdığı iddiası ile tutuklandı. Polisin iddiasına göre G.E ve A.S, bir Alman şirketine zanlı A.S’nin yüzde elli hissedar olduğu Girne’deki bir arsayı 4 Milyon Euro karşılığında satmak istedi. Ancak bir aracı 2 Milyon Euro nakit parayı alarak kayıplara karıştı.

Devrim DEMİR

Almanya’da bir şirkete Girne’de 4 Milyon Euro karşılığında arsa satmak için gizli plan yaptıkları iddia edilen Kıbrıslı Türk müzisyen G.E, Güzelyurt’un tanınmış iş insanlarından A.S, ile E.D, A.T, ve Z.Z, tutuklandı.

Alman şirketinden 2 Milyon Euro nakit parayı komisyoncu tarafından alınırken, zanlılardan E.D ve A.T polise giderek olayı itiraf etti.

Girne Adli Şube ekiplerinin olayı detaylı araştırması sonucu Girne’de önceki gece bir otele baskın gerçekleştirildi.

Tutuklanan 5 kişi dün sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkartılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, zanlılardan A.T olayla bağlantısı olmadığı gerekçesi ile bugün serbest bırakılacak.

Aracı parayla ortadan kayboldu

Edinilen bilgiye göre, zanlılar ‘suç işlemeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. G.E ve A.S bir Alman şirketine zanlı A.S.’nin yüzde elli hissedar olduğu Girne’deki arsayı 4 Milyon Euro karşılığında satmak istedi.

Zanlılar A.S. ve G.E., komisyoncu olarak buldukları Gürcistan ve Rus asıllı iki kişinin aracılığı ile Alman şirketinden 2 Milyon Euro parayı temin etti. 2 Milyon Euro parayı ismi tespit edilemeyen bir şahıs alarak kayıplara karışırken, A.T. isimli aracı da 110 bin Euro teminat istedi. Zanlıların Girne’de kaldıkları bir otelin kasasına yerleştirilen 110 Bin Euro nakit paranın çalınmaması için bir de "gözcü" kullandıkları öğrenildi. Olaya karışarak gözcülük yapan A.T. de tutuklandı.

Sözleşme yaparak 2 Milyon Euro dolandıracaklardı

YENİDÜZEN’in edindiği bir başka bilgiye göre, zanlılar G.E ve A.S., bir sözleşme hazırlayarak aldıkları 2 Milyon Euro’nun geriye kalan 2 Milyonunu almak için Alman şirketine bir haftalık süre tanıdı. Aracı olarak koydukları iki komisyoncu ise bilerek sözleşmeyi geciktirip alınan 2 Milyon Euro’yu geri vermemek üzere sözleşmeyi feshedecekti. Ancak bu plan tutmadı. Zanlıların "aracı" olarak koydukları ismi tespit edilemeyen bir kişi 2 Milyon Euro’yu alarak ortadan kayboldu. Bunun üzerine E.D ve A.T., polise giderek olayı itiraf etti.

Girne Adli Şube’nin yürüttüğü tahkikat sonucu mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Polis, soruşturmasını çok yönlü sürdürürken, zanlılardan A.T., bugün serbest bırakılacak.