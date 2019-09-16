2 kişinin ihraç kararı ‘kaldırıldı’

Dila ŞİMŞEK

Bakanlar Kurulu, ülkeye girişi yasak iki kişinin ihraç kararını ‘kaldırdı’. Resmi Gazete’nin 12 Eylül 2019 tarihinde 126. sayılı yayını ile karar yürürlüğe girdi.

İhraç kararının kaldırılması nedenleri olarak, kişinin aile bireylerinin ülkede yaşaması ve evlilik gösterildi.

Bakanlar Kurulu, 28 Kasım 2014 tarihinde hakkında tutuklama ve ihraç emri verilen, 17 Mayıs 1993 Seyhan doğumlu Erdinç Keskin’in, ihraç kararını kaldırdı. Resmi Gazete’ye göre, Keskin’in küçük yaştan itibaren ülkemizde yaşaması, tüm aile bireylerinin ülkede olması, kamu düzenini bozucu herhangi bir suçtan mahkum olmaması ve söz konusu suçtan önce veya sonra herhangi başka bir suç işlememiş olması nedenlerini dikkate aldı. Tüm bunları değerlendiren Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, Erdinç Keskin hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, 14 Aralık 2017’de hakkında tutuklama ve ihraç emri verilen 15 Mart 1975 Türkmenistan doğumlu Gulshat Atayeva'nın da ihraç kararını kaldırdı. Atayeva’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir şahıs ile evlenmiş olması ve kamu düzenini ihlal edici herhangi bir suçu olmaması nedenlerini değerlendirildi. Bakanlar Kurulu, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, Atayeva hakkındaki ihraç kararının kaldırılmasına karar verdi.