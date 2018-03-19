2. kattan düştü, yaralandı

Hamitköy’de bu sabah Çaydan Sokak’ta üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katından aşağı düşen 27 yaşındaki Erol Duman yaralandı. Çaydan Apartman numara 6’da misafir olarak kalan Erol Duman, evin doğuya bakan penceresinden aşağı düştü.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman’ın vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre Duman’ın intihara teşebbüs ettiği belirtildi.