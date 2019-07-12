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2 gence başarılı operasyon

2 gence başarılı operasyon

 Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde skolyoz ameliyatlarının devam ettiği; 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde skolyoz ameliyatları yapıldığı belirtildi.

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 Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde skolyoz ameliyatlarının devam ettiği; 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde skolyoz ameliyatları yapıldığı belirtildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ameliyatlar, Prof. Dr. Yetkin Söyüncü öncülüğünde, Op. Dr. Cenk Soydan  tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli  tarafından ortopedi servisinde  ziyaret edilen  Fevzi Çakmak (16) ve Nevin Zenginses (13)  isimli hastaların tedavilerinin  devam etmekte olduğu ve genel durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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