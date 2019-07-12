2 gence başarılı operasyon

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde skolyoz ameliyatlarının devam ettiği; 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde skolyoz ameliyatları yapıldığı belirtildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ameliyatlar, Prof. Dr. Yetkin Söyüncü öncülüğünde, Op. Dr. Cenk Soydan tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından ortopedi servisinde ziyaret edilen Fevzi Çakmak (16) ve Nevin Zenginses (13) isimli hastaların tedavilerinin devam etmekte olduğu ve genel durumlarının iyi olduğu kaydedildi.