13 boğulma tehlikesi, 5 ölüm

Geçtiğimiz hafta sonu 5 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Büyükkonuk Kaplıca Halk Plajı’nda cankurtaran, güvenlik şeridi ve bilgi verici levhalar olmadığı dikkat çekerken, boğulma tehlikesi geçirenlere plajdaki görevlilerin müdahale ettiği öğrenildi... Boğulma vakalarına tanıklık edenler YENİDÜZEN’e konuştu…

Fehime ALASYA

Bir biri ardına gelen ‘boğulma ve ölüm’ haberleri, dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Denizlerde boğulma nedeniyle meydana gelen can kayıpları giderek artarken, gözler bir kez daha sahillerdeki ‘cankurtaran’ eksikliği ve ‘güvenlik önlemlerine’ çevrildi.

Bazı özel işletmelerin tesislerinde çok sıkı güvenlik önlemi aldığı görülürken, belediye bünyesindeki bazı halk plajlarında ise denize girenlerin güvenliği yok derecek kadar az.

Geçtiğimiz hafta sonu beş kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Büyükkonuk Kaplıca Halk Plajı’nda cankurtaran olmadığı dikkat çekerken, bu kişilere plajdaki görevlilerin müdahale ettiği öğrenildi.

Deniz içerisinde güvenlik şeridi olmaması ve etrafta bilgi verici levhaların bulunmaması ise diğer ayrıntılar arasında yer aldı.

Ülkede son altı ayda 13 kişinin boğulma tehlikesi geçirmesi, 5 kişinin de hayatını kaybetmesi sahillerdeki güvenlik önlemlerine bir kez daha dikkat çekti.

Kayıtlara geçen vakalara göre, boğulma tehlikesi geçiren veya hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısı yabancı uyruklu, yaş ortalamasının 50 ve üzerinde.

Bir başka ayrıntı ise boğulma vakalarının birçoğunda olaya vatandaşların müdahale ettiği ve söz konusu şahıslara yardımcı olmak için denize giren ikinci kişilerin olması yönündeydi.

Kurtarmaya yardımcı olurken boğulma tehlikesi geçiren dört kişi de kayıtlarda yer aldı.

Bazı plajlarda güvenlik sıfır, bazıları tedbirli…

Bazı özel işletmelerin tesislerinde çok sıkı güvenlik önlemi aldığı görülürken, belediye bünyesindeki bazı halk plajlarında ise denize girenlerin güvenliği yok denecek kadar az.

Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen 7 boğulma vakasından altısı Kaplıca’da meydana gelirken, biri ölümle neticelenmişti. Birçok kişi aynı anda Büyükkonuk Kaplıca Halk Plajı’nda boğulma tehlikesi geçirmiş, Zambak Tatil Köyü bölgesinde ise bir kişi hayatını kaybetmişti.

Boğulma tehlikelerinin meydana geldiği Büyükkonuk Kaplıca Halk Plajı’nda cankurtaran olmadığı dikkat çekerken, bu kişilere plajdaki görevlilerin müdahale ettiği öğrenildi.

Deniz içerisinde güvenlik şeridi olmaması ve etrafta bilgi verici levhaların bulunmaması ise diğer ayrıntılar arasında yer aldı.

Büyükkonuk Kaplıca Halk Plajı’na birkaç metre uzaklıktaki özel işletmede ise birçok güvenlik önemli alındığı fotoğraf karelerine yansıdı.

13 kişi ölümden döndü, 5 kişi yaşamını yitirdi…

Bu yılın ilk altı ayında meydana gelen boğulma olaylarında 13 kişi ölümden dönerken, 5 kişi ise yaşamını yitirdi…

Meydana gelen beş ölümlü vakanın yaş ortalaması 50 ve üzeri iken, ikisinin yabancı uyruklu olduğu görüldü.

Boğulma tehlikesi geçiren 13 kişiden yedisinin yabancı uyruklu olduğu, bu kişilerden birinin ise 6 yaşındaki aile gözetimindeki çocuk olduğu kayıtlara geçti.

Rüzgarın etkili seyrettiği geçtiğimiz hafta sonu 1 Temmuz tarihinde ise 2 kişi denizde yaşamını yitirmişti.

‘Güvenlik önlemi’ ve ‘bilinç’ şart

Kaplıca’da beş kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Büyükkonuk Kaplıca Halk Plajı’nda boğulma vakalarına müdahale eden Plaj Görevlileri, yaşananları YENİDÜZEN’e anlattı. “Yapılan tüm uyarılara rağmen insanların geneli dinlemiyor” dedi.

Yine Kaplıca bölgesinde Kaplıca turizm Tesisleri işletmecisi Ahmet Zeki Genç, alınması gereken güvenlik önlemlerine değindi, kendi plajını örnek gösterdi.

13 ölümden dönme, 5 ölüm!

13 MAYIS: GÖLETTE BOĞULDU:

Geçitköy Barajı etrafında kamp yapan bir grup öğrenci arasında bulunan Nijerya uyruklu 24 yaşındaki Kubiat Abasi Okon, yüzmek için girdiği gölette gözden kayboldu.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından gölette yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu saat 12.45 sıralarında Okon'un cansız bedenine ulaşıldı.

16 MAYIS: 1 ÖLÜM:

Mağusa'da deniz içerisinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren 77 yaşındaki Alman uyruklu Anne Dore Melga Omme tedavi görmekte olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 17 Mayıs tarihinde yaşamını yitirdi.

20 Mayıs: 1 ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ:

6 yaşındaki, Gleb Fedorov isimli çocuk, İskele’de bir sitenin çocuk havuzunda babası gözetiminde yüzdüğü sırada su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Fedorov, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.

19 HAZİRAN: 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ:

Yabancı uyruklu 6 kişi öğleden sonra Mağusa denizinde boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün Mağusa’da Silver Beach’de oldu. Yabancı uyruklu 6 erkek şahıs deniz bisikletiyle kıyıdan yaklaşık 500 metre içerideyken akıntıya kapıldı, boğulma tehlikesi geçirdi. Söz konusu şahısların üçü vatandaşlar tarafından karaya çıkarılırken, diğer üçü sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bahse konu şahıslar Mağusa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra taburcu oldu.

29 HAZİRAN: 1 ÖLÜM:

Çatalköy’de deniz içinde rahatsızlanan ve hayatını kaybeden 64 yaşındaki Yusuf İzzettin Işık’ın ölüm sebebi “suda boğulma” olarak açıklandı.

30 HAZİRAN: 5 BOĞULMA VAKASI:

Kaplıca Halk plajında 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Saat 11.00 sıralarında, Kaplıca Halk Plajında, yüzmek için denize giren 3 kişi denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Söz konusu şahıslara yardımcı olmak için denize giren iki kişi konu şahısların kurtarılmasına yardımcı olurken kendileri de boğulma tehlikesi geçirdi. Olay sonrası bir kişi özel aracı ile Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer şahıslar için bölgeye ambulans takviyesi yapıldı.

1 TEMMUZ: 1 ÖLÜM, 1 YARALANMA:

Saat 08.00 sıralarında, Mağusa’da yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı (E-59) ve Sadık Akmermer (E-55) denizin aşırı dalgalı olması sonucu dalgalara kapılarak Ali Mücahit Sırmacı boğularak yaşamını yitirmiştir. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre boğulma tehlikesi geçiren Sadık Akmermer ise görevliler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.



1 TEMMUZ: 1 ÖLÜM:

Zambak Tatil Köyünde deniz içinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren 72 yaşındaki Mustafa Kemal Tekgüç, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kaplıca turizm Tesisleri Direktörü Ahmet Zeki Genç:

“Sürekli anons ediyoruz, tedbirlerimiz tam!”

"Yaklaşık 30 yıldır plaj işletmeciliğini yapıyorum. Burada gençlik kampları falan oluyor. Zaman zaman fırtınalı havada benim bile üç, dört kişiyi kurtardığım oldu. Uyarıcı levhalar, bayraklar, tüm tedbirlerimizi aldık. Büyük oğlum ve kuzenlerim cankurtaran eğitimi aldı.

Boğulma olaylarının olduğu gün de bir sonraki gün de sürekli anons ettik. Bu anonsları da hem Rusça gem Türkçe hem İngilizce olarak yapıyoruz. “Açılmayın, kaylara çocukları göndermeyin, uzaklaşmayın” ve bunun gibi çeşitli uyarıları sürekli yapıyoruz. Bizzat kendim de gidip söylüyorum.

Pazar günü belediye plajı tarafında olaylar yaşandı. Liman tarafında gelişigüzel kamp yapanlar da var. Hiçbir tedbir, cankurtaran görevlisi olmayan yerde olaylar yaşanıyor. Bizde böyle bir sıkıntı olmadı. Yardım isteyen oldu ama kötü bir netice çok şükür olmadı.

Havaların bozuk olduğu günlerde sürekli cankurtaranımız var, zaten personelimizin çoğu cankurtaran veya ilk yardım eğitimi aldı. Fırtına, akıntı ve denizin çektiği günlerde, havaların kötü olduğu günlerde daha titiz davranıyoruz.”

“Bana bir şey olmaz deyip de önemsemeyenlerle tartışıyoruz”

“Havalar düzgünse rahatız, şamandıra var, genelde boğulma olayları fırtınalı havalarda yaşanıyordur. İnsanlar da maalesef dikkatsiz. Bana bir şey olmaz deyip de önemsemeyeler var. Bunlarla da ciddi oranda tartışıyoruz. Biz yıl 365 gün buradayız, sürekli anason edip uyarı yaptığımız zaman keyfi yapmıyoruz. Tehlike görüyoruz ve işletmemizi zarara uğratma pahasına da olsa insanları denizden çıkarıyoruz.

Hafta sonu insanları denizden çıkardık, aynı gün Mağusa'da ölüm vakası yaşandı. Sadece tek tehdit fırtına değil, mümkün mertebe her şeye dikkat ediyoruz. İnsanların denizden çıkması aslında burayı terk edin demekle eş değer sayılır ama bunu yaptık çünkü hava tehlikeli, tesisimizin zararına oluyor ama her şeyden önce can güvenliği...

En büyük tehlike kuzeyden gelen ve yıldız dediğimiz rüzgarlar. Hava durumunda rüzgar hızını gördüğümüz zaman önlem de alıyoruz."

Boğulma tehlikesi geçiren kişilere yardım eden Büyükkonuk Kaplıca Halk Plajı Plaj Görevlisi Osman Mor:

“Kural tanımama, ben bilirim davranışı boğulmaların en önemli nedeni”

"Dalgalar çok fazlaydı, akıntı da vardı, zaten gözlem yapıyordum. Sözlü uyarılarda da bulunduk. İçeri gitmeyin dedik. Gittiler, iki kişinin boğuştuğunu gördüm. Genç bir kız, 17- 18 yaşlarında, çok yorulmuştu, artık pes etmek üzereydi. Teyzesi, genç kız ve iki de erkek olduğunu hatırlıyorum. Önce genç kızı çıkardık, genç kız ‘teyzeme koşun dedi’, oraya koştuk, onu da aldık, dışarı getirdik. Çevreden insanlar da müdahale etti, ambulans çağırdık, hemen müdahale ettiler. Pazartesi de yine İngiliz'ler boğulma tehlikesi geçirdi, onları da sözlü uyarmıştım. Pazar günü de çok kalabalıktı, uyardık, sürekli anons yaptım. Bana gerekirse kavga et denildi ettim de… Kural tanımama, ben bilirim davranışı boğulmaların en önemli nedeni. Durgun denizde kolay kolay boğulma olmaz. Denizin dalgalı olması, akıntının olması, koylarda oluşan girdap ve dalgalar insanları içeri çekiyor, panik oluyorlar.

Müdahale edemeseydik daha kötü şeyler olacaktı, hissettiklerimiz anlatılamaz. Tecrübe için, yaşamak lazım, bu bağlamda eğitim tabi ki çok önemli ama biz sürekli buradayız. Birçok deneyimimiz oluyor. Yakın zamanda eğitim de alacağız.”

Büyükkonuk Kaplıca Halk Plajı Plaj Görevlisi Mustafa Yiğen:

“Sahildeki komutları muhakkak uyulmalı”

“Kasiyerlik yapıyorum ama amatör zıpkın balık avcısıyım. Yılların vermiş olduğu deneyimle burada her türlü yardım ve müdahaleye hazırım. Deniz ev sahibi, biz misafiriz, deniz kuraklarına uymazsak kapının önünde kendimizi buluruz. Yüzme bilmiyorsak yüzen biri, can geleni, simit gibi materyaller şart. Yüzme bildiğimiz halde bile rüzgarlı havalarda açılmamamız gerek. Panik olmamalı, eğitimsiz biri müdahale ederse onun da boğulma tehlikesi olur. Yüzme biliyorsak dahi, bilmeyene müdahale ederken önce kendi güvenliğimizi sağlamalıyız yoksa biz de boğuluruz. Ardından ilk yardım yapmasını bilen biri olmalı. Bu açıdan ülkedeki birçok plaj maalesef eksikliklerle dolu.

Eğer yüzme bilmiyorsak kurslara gidelim, suya girecek olan çocuklar ebeveynleri olmadan suya girmemeli. Simit, bot gibi envanterleri olmalı. Cankurtaranın, görevlilerin komutlarına sahilde muhakkak uyulmalı.

Burada cankurtaran görevi üstlenen plaj görevlisi var ama ilk yardım müdahalesi zayıf. Denizi biraz dikkate almalılar, denizle şaka olmaz. Yüzme bilmeyen kişi göğüs hizasını geçmeyecek.

Tabiatın dengesi bozuldu

“Son üç, dört yıl içinde bu tarz sorunlar yaşamadık. Bu yıl deniz durgun değil. Bir gün durgun bir gün dalgalı. Bu yıl deniz hareketlerinde farklılık var. Ay tutulması, güneş tutulması ve diğer tabi olaylar bunu etkiliyor. Bu yıl nasıl ki çok sert bir kış geçti, tabiatın dengesinin giderek bozulduğunu görüyoruz. Denizdeki hareketlilik de bunlardan etkileniyor."