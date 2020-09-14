İlçe Emniyet Kurulları'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında, 11-13 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede toplam 1150 mekanda denetim yaptığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Kurulları, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatlarıyla hem ilçe merkezlerinde hem de kırsalda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bulaşın engellenmesi amacıyla belediyeler, Temel Sağlık Dairesi, Çalışma Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü ile istişare toplantıları yaparak, denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Cuma ile Pazar arasındaki üç günde 6 ilçede 1150 mekanda Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.



HEM MERKEZLERDE HEM DE KIRSALDA DENETİMLER ARTIRILDI

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun çalışmalarını kırsalda daha organize şekilde sürdürmesi amacıyla Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal başkanlığında, bugün Akdoğan bucağına bağlı belediye başkanları ve ilgili Polis Karakol Amirleri ile Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

Akdoğan bucağında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Belediye Başkanları ve Karakol Amirleri, yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi verdi.

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun kırsalda bulunan iş yerinin denetimlerinde hangi konulara ağırlık verileceği hususlarında bilgilendirme yaptığı istişare toplantısında, İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde hem kırsal da hem de ilçe merkezlerinde bir program dahilinde denetimlerin aralıksız olarak sürdürülmesi kararı alındı.

Özellikle bar, meyhane, retorant, cafe, kahvehane, berber / kuaför salonları ve marketlerde; 2 merte mesafe kuralına uyulması, çalışan personelin maske takma zorunluluğu, girişlerde kayıt tutularak ateş ölçümlerinin yapılması, nargile kullanımı konusunda hijyenin önemine dikkat edilmesi, girişlerde dezenfektan bulundurulması, koltuk mesafelerinin düzenlenmesi ve mekanların büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi gibi temel tedbirlerin kontrol edilmesinin altı çizildi.

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu’nun raporuna göre; kaymakamlık, polis teşkilatımız ve belediye personelleri, Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde; kafe, bar, meyhane, restorant, offlince, kahvehane, lokal, park, berber, kırtasiye, fırın, çiçekçi, kuyumcu, kasap ve benzeri iş yerlerinde 11-13 Eylül 2020 tarihleri arasında 290 mekanda denetimler gerçekleştirdi.

Girne İlçe Emniyet Kurulu, aynı tarihler arasında yaptığı denetimlerde 200 mekanda, Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu 328 mekanda, İskele İlçe Emniyet Kurulu 210 mekanda, Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu 66 mekanda, Lefke İlçe Emniyet Kurulu ise 56 mekanda denetimler yaptı.

Lefke İlçe Emniyet Kurulu’nun Lefke Belediyesi ile iş birliği içerisinde köylerde ve merkezlerde bilgilendirici broşürler dağıtarak halk sağlığının korunması amacıyla denetim çalışmalarına devam ettiği de kaydedildi.