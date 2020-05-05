1003 test, vaka yok, 10 ileri tetkik

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 1003 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. 10 kişiye ileri tetkik yapılacağını duyurdu. Dün açıklanan 6 ileri tetkikten 5’inin negatif çıktığını da açıklayan bakan Pilli bir test üzerinde hala çalışıldığını belirtti.

Bakan Pilli'nin, Covid-19’la ilgili bugüne yönelik açıklaması şu şekilde:

Yapılan Test Sayısı: 1003

Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-Yok

Kaybedilen Vaka Sayısı- Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 16431

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- Yok

Meclis Genel Kurulu'nda Covid-19 salgını ile ilgili bilgileri paylaştı ve sorulara yanıt verdi. Bakan ve milletvekillerinin sorularına yanıt veren Ali Pilli, okulların açılmasıyla ilgili daha önce verdiği görüşün bir doktor olarak kendi görüşü olarak verdiğini , okulların bu yıl artık açılmayacağını, önümüzdeki yıla bakmamız gerektiğini söylediğini anımsattı. Okulların açılmasıyla ilgili alınacak kararın Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararıyla verileceğini akataran Pilli, “bu benim kendi görüşümdü. Burada çok görüşlülük iyi değildir” dedi.

Bir soru üzerine ise Bakan Ali Pilli, ortaokul ve liseler için 15 Mayıs’tan sonra karar üretileceğini söyledi.

Pilli, testler ilgili ücret alındığı sorusu üzerine ise bugüne kadar ücret alınmadığını, bundan sonra da alınmayacağını söyledi.

İş yerlerinin açılmasıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise Ali Pilli, “Biz her şeyi plan program çerçevesinde yapıyoruz. Bugün açılan iş yerleriyle ilgili bir program ile hareket ettik, edeceğiz. Bizim için 15 gün çok önemidir. Bir vaka çıktığında hemen müdahale edebilelim. Biz Sağlık Bakanlığı olarak daha önce bir çalışıyorduk, şimdi on çalışacağız. Bir başarı varsa herkesin başarısıdır. Sağlık çalışanları ile tüm kurum, kuruluşların ve halkın bu konuda büyük katkısı vardır. Hepimiz katkı koyarsak bu işi burada bitiririz” dedi.

Cemal Özyiğit’in konuşmasına da yanıt veren Pilli, zor durumda olan işyerleri olduğu için tedbirler alarak, yavaş yavaş açılmalar yapıldığını belirtti. 15 gün sonra ne olacağının bilinmediğini, herhangi bir vaka olsa da bunun üzerinden gelinebileceğini aktardı.

Ceza kesmenin Sağlık Bakanlığı’nın yetkisin de olduğunu aktaran Pilli, herkesin kurallara uyması gerektiğini aksi taktirde sıkıntı olmayacağını aktardı. Önemli olanın teması kesmek olduğunu belirten Pilli, tedavinin maske, hijyen şartları ve temas kurallarına uymak olduğunu söyledi. Coronavirüsün dünyada bitmediği gibi bizim ülkemizde de bitmediğini vurgulayan Pilli, herkesin bunun bilincinde olması gerektiğini aktardı.

Pilli, Rum tarafında çalışanlar için ise kapılar açıldığında, Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi bizde de gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Bir soru üzerine Sağlık Bakanı Ali Pilli, Merit Otelleri sahibi Besim Tibuk’un oğlunun neden karantina yerlerinde karantinaya alınmadığını

Bugüne kadar birçok otelin karantina otel yapıldığını, bugüne kadar hiç kimseye ayrıcalık yapılmadığını aktaran Pilli, son 1 kişinin geldiğini, ben kesinlikle bu kişiyi de babasını da tanımıyorum. Merit otel bize karantina otel olarak vermiştir. Biz verildikten sonra bugüne kadar 30 kişi karantinadadır. Biz kimseye ayrıcalık yapmadık. Orada sağlık personelimiz, müdür ve çalışanlar vardır. Gerekli bütün önlemler alındı. Kimseye ayrımcılık yapmadık, rahat olunuz. Bundan sonra ülkeye gelenlere de katı kurallar koyacağız. Hem kendi menfaatleri hem de toplum sağlığı için devletin göstereceği yerlerde şartlar daha fazla olacaktır. Bu virüs bize zaten dışarıdan geldi, tekrar ülkemize girmesini istemiyoruz. Tabi ki kendi vatanımıza geldiyse alacağız. Bugün özel uçakla 2 hastamız Türkiye’ye gitmiştir. Biz eskiden evde karantinaya gönderiyorduk, şimdi artık hastane yurt dediğimiz karantina yurdunda alacağız. Kurduğumuz Sağlık komitesi tüm tetkik ve testler yapıp, karantinaya gireceklerin kaç gün sonra çıkacağına karar verecektir. Kimseye ayrıcalığımız yoktur”

Son olarak Ali Pilli, “Bu son 15 gün çok önemlidir. Bu savaşı kazanmak istiyorsak herkes kendine düşen görevi yaparsa, bu savaş kazanılır. İyi bir mücadele verilmiştir. Hep beraber çalışırsak, katkı koyarsak bu işin olacağına canı gönülden inanmaktayım. Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek isterim” dedi.

Pilli, Meclis’te konuşan tüm vekillere koydukları katkılardan dolayı da teşekkür ederek, ortaya konulan önerileri de değerlendirileceğini belirtti.