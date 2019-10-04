10 senelik emek: “Kıbrıs’ta sinema olmaz algısını yıkmak istiyorum”

Dila ŞİMŞEK

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü son sınıf öğrencisi Mertcan Mavi, on senedir ‘televizyon ve sinema’ hayalinin peşinden koşuyor.

Mavi, lise yıllarından beri ‘Kıbrıs’ın kuzeyinde dizi, film olmaz’ algısını yıkmak için gece gündüz çalışıyor, bir senedir profesyonel girişimlerde bulunuyor.

Kendi fikri ile geliştirdiği, ülkenin ilk yerli dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ın galasının 16 Ekim’de Mağusa’da yapılacağını kaydediyor.

“Liseden beri birçok alanda çaba göstererek kendimi geliştirdim”

25 yaşındaki Mertcan Mavi, lise yıllarından beri en büyük hayalinin televizyonda yer almak olduğunu anlatıyor. “Bu ilgimi lisede, sıklıkla televizyon izlerken keşfettim. Kendimi televizyonda görebiliyordum, projeler yaratmak istiyordum… Bu sebeple Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldım. Yarışmaya katılmadan önce çok utangaç biriydim ancak yarışma ile özgüven kazandım, çevremdeki insanların desteğiyle de, utangaçlığımı yendim” diye konuşuyor.

Yarışma sonrası Kul FM’de her Pazar günü sabah programı yapmaya başladığını dile getiren Mavi, radyoculuğun kendisine göre olmadığı kanısına vardıktan sonra, elindeki bütçe ile kamera ve mikrofon kiralamış…

Mavi Mikrofon ismi ile Youtube’da videolar çekmeye başlayan Mavi, sonrasında Kanal T’de Ajans Londra Mavi Mikrofon ile çalışmalara başlamış.

“Ülkemizde sinemanın boşluğunu fark ederek, kendimi bu alanda geliştirmeye adadım”

Üniversiteye başladıktan sonra, sektörün kendisini sinemaya doğru itmeye başladığını ifade eden Mavi, “Başka mecralarda yer almak istedim. Ülkemizde sinemanın boşluğunu fark ederek, kendimi bu alanda geliştirmeye adadım. Görüntü yönetmenliği, kurgu ve montajını yaptığım kısa film uluslararası alanda ödül alınca dünyalar benim oldu” diyor.

Aldığı ödülün, kendisini üretmeye teşvik ettiğini belirten Mavi, “Bulabildiğim tüm kitapları okudum, hocalarımdan yardım aldım, videolar izledim. Kendimi geliştirebilmek, daha fazlasını öğrenebilmek için elimden geleni yaptım” şeklinde konuşuyor.

“Adanın her yerinden insan öyküleri topladık”

Ülkede dizi sektörü olmadığından, bu alana yöneldiğini söyleyen Mavi, adanın her yerini arkadaşları ile gezerek ‘insan öyküleri’ toplamaya başlamış… İnsanların kendi yaşamından anlattığı gerçek olayları, hikayeleştirerek dizi uyarlamak istemiş. “Dizi için senaryo arayışındayken, ülkemizde profesyonel oyuncu olmadığını gördüm. Bu sebeple Elite Cast Ajansı’nı Emine Önsoy ile birlikte açarak, sıklıkla Türkiye’deki ajanslara giderek gözlem yaptım. Eğittiğimiz oyuncularla, kamerasıyla, danışmanıyla profesyonel bir set oluşturduk. Amacımız burada kazandığımız geliri dizi için harcamaktı” diye anlatıyor.

“Tüm ekibim, bu ülkeden bir şey olmaz algısını yıkmaya niyetli kişilerden oluşuyor”

Mavi, tüm bunların maddi ve manevi bir çaba sonucu olduğunu, zorlu bir süreç olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “İki buçuk senedir üzerine çalıştığımız dizimiz Aşk-ı Kıbrıs, 16 Ekim’deki galasından sonra Genç TV’de ekranlarda olacak. Bunu başarmak için çok çalıştık, vazgeçenler oldu, sorun yaşadık ama yılmadık. Tüm ekibim, bu ülkeden bir şey olmaz algısını yıkmaya niyetli kişilerden oluşuyor… Bu süreçte, bize destek veren herkese, bize yaptıkları maddi ve manevi katkıdan dolayı da TOGEH’e teşekkür ediyorum”