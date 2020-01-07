10 gün önce yapılan bariyere çarptılar

Turunçlu kavşağında art arda yaşanan ölümlü kazalar sonrası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın daha on gün kadar önce döşediği bariyere çarptılar. Bariyerlere bundan birkaç gün önce çarpıldığı bölgedeki yurttaşlardan öğrenildi. Bariyer, henüz 25 Aralık kadar yakın bir tarihte döşenmişken, bu kadar kısa zaman içerisinde bir kaza yaşanması ise şaşkınlık yarattı.