2017-2018 eğitim yılı için Kıbrıs’ın kuzeyindeki 11 üniversiteye ön lisans ve lisans programlarına toplamda 982 öğrenci ek yerleştirme hakkı elde etti, 10 bin 474 kontenjan boş kaldı

2016’da yükseköğrenim tablosu:

Yerleşme hakkı kazanan öğrenci sayısı: 11.960

Ek yerleştirme hakkı kazanan öğrenci sayısı: 1899 (1057 lisans, 842 ön lisans)

2017’de yükseköğrenim tablosu:

Yerleşme hakkı kazanan öğrenciler: 10.795

Ek kontenjanlara yerleşenler: 982 (686 lisans, 296 ön lisans)

Ek yerleştirmede lisans programlarında 7 bin 323, ön lisans programlarında da 3 bin 151 kontenjan boş kaldı

Ayşe GÜLER

Yükseköğrenimde, üniversitelere yerleşme hakkı kazanan öğrencilerde yaşanan düşüş, ek kontenjanlara da yansıdı.

2017-2018 eğitim yılı için Kıbrıs’ın kuzeyindeki 11 üniversiteye lisans ve ön lisans düzeyinde yerleşme hakkı elde eden TC uyruklu öğrenci sayısı 982 olarak belirlendi, 10 bin 474 kontenjan ise boş kaldı.

Geçtiğimiz yıla oranla ek yerleştirme sınavı ile üniversitelere yerleşen öğrenci sayısında bu yıl %48’lik gerileme görüldü.

Hatırlanacağı üzere 2016’da ek kontenjanlarla üniversitelere kayıt olan öğrenci sayısı 1899 olarak kayıtlara geçmişti.

En fazla YDÜ’ye…

Öte yandan ek kontenjanlara göre dağılıma bakıldığında en fazla öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşti.

YDÜ’ye lisans ve ön lisans programlarına 246 öğrenci yerleşme hakkı kazandı. Bununla birlikte Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’ne(UKÜ) 187, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) 177, Girne Amerikan Üniversitesi’ne ise 107 öğrenci yerleşti.

Diğer üniversitelerin dağılımı ise şöyle: “Girne Üniversitesi:27, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi: 7, Kıbrıs İlim Üniversitesi: 30, LAÜ: 133, UFÜ: 12,KSTBÜ:30, KSBÜ:26”

% 48 DÜŞÜŞ… Yükseköğrenimde yerleşme hakkı kazanan öğrenci sayısında geçtiğimiz yıla oranla yaşanan %12’lik düşüş, ek yerleştirme sayılarına da yansıdı. Bu yıl ek yerleştirme hakkı elde eden öğrenciler, bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya, %48 oranında GERİLEDİ

Son 10 yılda ‘yerleşme hakkı’ kazananlar…

2007 yılından itibaren üniversitelere yerleşme hakkı kazanan TC uyruklu öğrencilerin sayıları da resmi kayıtlarda yerini almıştı.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin ÖSYM tarafından ayrılan kontenjanlar ve yerleşme istatistik tablosuna göre; 2007 yılında 4 bin 986 kişi üniversitelerimizi tercih ederken, 2008’de bu rakam katlanarak 8 bin143 kişiye yükseldi. 2009’da ise öğrenci sayısı müthiş bir düşüş yaşarak 4 bin 273’e gerilerken, 2010 yılında sayı daha da düşerek 3 bin 940’ta kalmıştı. 2011’de ise 16 bin 395 kontenjan ayrılan üniversitelerde 11 bin 330 kontenjan boş kalmıştı. 2011’de 5 bin 63 kişi üniversitelere yerleşirken, bu rakam 2012’de 5 bin 798’e ulaşmıştı. 2013 yılında ise beklentilerin biraz üstüne çıkararak bu rakam 6 bin 929’a yükselmişti. 2014 yılına gelindiği zaman ise yerleşme hakkı 7 bin 925’e çıkarken, 2015’de bu rakam iyi bir artışla 11 bin 430’e yükselmişti. Geçtğimiz yıl ise 11 bin 960 olan yerleşme hakkı, bu yıl düşüş yaşarak 10 bin 795’e gerilemişti.

Üniversitelere ek yerleştirme istatistikleri açıklandı:

Toplamda 322 bin 14 kontenjan boş kaldı

Lisans programlarında 110 bin 912, ön lisans programlarında ise 211 bin 102 olmak üzere toplam 322 bin 14 kontenjan boş kaldı

ÖSYM tarafından üniversitelerin boş kalan lisans ve ön lisans programlarına toplam 51 bin 400 ek yerleştirme yapıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 296, lisans programlarında ise 686’sına ek yerleştirme yapıldı.

ÖSYM tarafından üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılan ek yerleştirmeler sonucunda, lisans ve ön lisans programlarına toplam 51 bin 400 aday yerleşti

2017 ÖSYS ek yerleştirmelerine ilişkin sayısal veriler açıklandı. Buna göre, üniversitelerde 373 bin 414 olarak belirlenen lisans ve ön lisans programları boş kontenjanlarına 51 bin 400 aday yerleşti, 322 bin 14 kontenjan ise boş kaldı.

Ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarının 124 bin 443 kontenjanına 13 bin 531, ön lisans programlarının 248 bin 971 kontenjanına 37 bin 869 aday yerleşti.



Lisans düzeyi boş kontenjanlar



Lisans düzeyinde, devlet üniversitelerinde 94 bin 945 kontenjandan 10 bin 385'ine ek yerleştirme yapılırken 84 bin 560'ı boş kaldı.

Vakıf üniversitelerinde ise 20 bin 751 boş kontenjandan 2 bin 431'ine yerleştirme yapıldı, 18 bin 320 kontenjan ise boş kaldı. KKTC üniversitelerinde de 8 bin 9 kontenjandan 686'sına yerleştirme yapıldı, 7 bin 323 kontenjan boş kaldı. Diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki 738 kontenjandan 29'una yerleştirme yapılırken 709 kontenjan boş kaldı. Böylece lisans programlarında toplam 124 bin 443 kontenjandan 13 bin 531'ine yerleştirme yapıldı, 110 bin 912 kontenjan ise boş kaldı.



Ön lisans boş kontenjanlar



Ön lisans düzeyinde ise devlet üniversitelerinde 203 bin 314 kontenjandan 32 bin 957'sine yerleştirme yapıldı, 170 bin 357 kontenjan ise boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise ön lisans düzeyinde 42 bin 159 kontejandan 4 bin 616'sına yerleştirme yapılırken 37 bin 543 kontenjan boş kaldı.

KKTC üniversitelerinde 3 bin 447 kontenjandan 296'sına yerleştirme yapıldı, 3 bin 151 kontenjan boş kaldı. Diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki 51 kontenjana ise hiç yerleştirme yapılmadı.

Bu kapsamda, ön lisans programlarındaki toplam 248 bin 971 kontenjandan 37 bin 869'una yerleştirme yapılırken boş kontenjan toplamı 211 bin 102 oldu.



(AA/tak)

