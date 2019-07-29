1 yıl kaçak yaşadı

Araba bagajına gizlenerek ülkeye girişi yaptığı, polis kontrollerinde ortaya çıkan M.S., ‘ Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ‘ suçundan tutuklandı.

Zanlı M.S., tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Kamera görüntüleri incelenecek

Polis memuru Ali Gencer, zanlının 'Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlarından’ tutuklandığını belirtti.

Gencer, zanlının 2018 Temmuz ayında Kermiya geçiş noktasından markası ve plakası meçhul bir aracın bagajında yetkili makamlardan izin almadan ülkeye giriş yaptığını anlattı.

Gencer, polis kontrollerinde zanlının ülkeye yasal yolla girişinin olmadığı ve 27 Temmuz 2019 tarihine kadar ülkede izinsiz bulunduğunun belirlendiğini belirtti.

Gencer, incelenecek kamera kayıtları ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.