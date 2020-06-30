1 aydır tedavi gören Muzaffer Salık yaşamını yitirdi

44 yaşındaki Muzaffer Salık yaşamını yitirdi. Laptalı Salık, bugün tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Genel Cerrahi Doktor Ceyhun Erdoğan, Salık’ın yaklaşık bir ay önce hastaneye yattığını belirterek, “Hastanın bağırsağı delinmişti, ameliyat yapıldı, bunların yanı sıra başka rahatsızlıkları da vardı. Ancak bu sabah 10 civarı, yaşamını yitirdi” şeklinde konuştu.