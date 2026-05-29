Zanlılar suçüstü tutuklandı

Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu (Hintkeneviri) Madde Alma ve Tasarruf” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar A.E.G. ve O.F. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Düzce, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında GPM CÖŞ ekipleri tarafından Girne Belediyesi’ne bağlı Doğa Parkı otoparkında park halinde bulunan araçta arama yapıldığını anlattı.

Düzce, araç içerisinde bulunan Lefkoşa sakinleri A.E.G. ile O.F.’nin huzurunda gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu, bu maddenin emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verdiklerini, ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca emare alınan maddenin analize gönderileceğini belirterek soruşturma kapsamında 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.